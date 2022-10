El impulso de la Provincia a la Bioeconomía como oportunidad de desarrollo productivo

La primera experiencia de una Cumbre Federal de Bioeconomía tuvo lugar el miércoles y jueves pasado, organizada en Rosario por el Gobierno de la Provincia y el Consejo Federal de Inversiones (CFI). El objetivo de este encuentro inicial, desarrollado bajo la consigna “#Territorio del futuro”, tuvo como instancia central profundizar el paradigma de la bioeconomía como oportunidad de desarrollo productivo para la Argentina y la integración territorial.

La jornada inicial contó con la presencia del gobernador Omar Perotti, el secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI), Ignacio Lamothe, y otros mandatarios provinciales como Mariano Arcioni, de Chubut; y Gerardo Morales, de Jujuy. Junto a ellos, estuvo también el ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus. Todos participaron el miércoles del panel “Un futuro federal”.

Cabe destacar que, en diferentes momentos del evento, también estuvieron presentes las ministras de Gobierno, Celia Arena, y de Ambiente y Cambio Climático, Érika Gonnet, como así también el diputado nacional Roberto Mirabella. También, una serie de representantes y expertos del sector público, del sector privado y del ecosistema científico-tecnológico, con el objetivo de articular una mirada sobre el presente y una proyección a futuro de los principales ejes de la Bioeconomía. Del evento participaron de forma activa destacados referentes internacionales en la especialidad.

Precisamente, el cierre de la Cumbre Federal de Bioeconomía contó con la presentación de Guy Henry, uno de los mayores referentes del mundo en la especialidad y un apasionado por el desarrollo en América Latina.

Guy Henry es agroeconomista y durante años se dedicó a investigar temas como la competitividad, la política comercial internacional y el análisis de las cadenas de valor. Hoy, según dijo públicamente, su foco está puesto en dos temas puntuales: el desarrollo de la bioeconomía en los países y regiones de América Latina y en los sistemas alimentarios sostenibles, priorizando la construcción de políticas urbanas para alcanzar una alimentación segura, justa y sana para el hombre y para el planeta.

“La estrategia puede ser de los gobiernos nacionales, pero la bioeconomía se construye en el territorio y el territorio es de los gobernadores”, dijo el experto neerlandés en una definición política y estratégica. “Estoy muy contento viendo que el tema ya está en manos de los gobernadores, que lo están debatiendo entre ellos. Estamos en ese punto y eso es bueno”, insistió Henry, para enseguida destacar su satisfacción porque por las mesas de debate de la Cumbre pasaron tres mandatarios provinciales.

A la par, Henry hizo una evaluación de los contenidos, las exposiciones y el nivel del debate durante la Cumbre. “Lo que me voy a llevar a casa es el nivel de calidad de los participantes de este evento, súper profesional, y la capacidad de convocatoria de la organización, con la presencia de tres gobernadores”.

El especialista mundial presente en la Cumbre Federal de Rosario se mostró muy satisfecho por los avances de la bioeconomía en la Argentina. “Desde 2016, cuando se realizó el primer evento de bioeconomía en Buenos Aires, hasta hoy, los avances han sido increíbles”, dijo al analizar la evolución.

Consideró, asimismo, que otra de las conclusiones que dejó esta Cumbre Federal es que “el mensaje está siendo compartido entre políticos, empresarios y el mundo académico; ya está instalado entre las personas que estuvieron presentes, todas de alta calidad, actores claves de la bioeconomía de distintas regiones del país. Por eso el encuentro me parece un éxito total”.

Enseguida, Guy Henry se hizo una pregunta inquietante: “¿Qué hacer ahora?”, a la que rápidamente le dio respuesta y puso en contexto. “Creo que el curso de acción está perfectamente encaminado; se necesita una continuidad que no dependa de los gobiernos del momento. Algo así como establecer que la bioeconomía es una de las prioridades a la que tienen que apoyar, coordinar y facilitar su desarrollo y expansión”.



UN ENFOQUE COINCIDENTE

La secretaria de Gestión Federal de la provincia de Santa Fe, Candelaria González del Pino, destacó el enfoque de Guy Henry y las coincidencias políticas y filosóficas sobre bioeconomía con la gestión de Omar Perotti. Además, valoró la realización de la cumbre y el fuerte interés que generó entre todos los participantes. “No es frecuente que se pueda aplicar la atención a temas tan importantes, es como que se hace un paréntesis en las actividades que tienen capturada nuestra atención y se nos convoca a pensar en términos relacionales entre el ambiente y la producción”, dijo sobre el debate.

González Del Pino consideró que “para la provincia, ser sede y organizadora de la Cumbre, es un orgullo y un gran reconocimiento a todo lo que se viene trabajando en esta línea”, y añadió que “este es un tema que tiene la impronta de gestión del gobernador Perotti”.

Destacó, además, que “venimos trabajando en líneas de acción, muchas de ellas con el apoyo del CFI, que contribuyen al desarrollo local, al arraigo y al federalismo en el marco de la Bioeconomía, como los Bajos Submeridionales, la Vía Navegable Troncal, la Mesa de Energía de Región Centro y el SF 500”, entre otras.

Por su parte, el diputado nacional Roberto Mirabella, que también participó de la Cumbre, instó a “convertir a la Argentina en el principal jugador mundial en bioenergía”, y consideró que la provincia de Santa Fe “es clave en el desarrollo de la bioeconomía”.

Asimismo, sostuvo que Santa Fe cuenta con un sector ligado a la biotecnología, a las ciencias de la salud humana y también animal, con uno de los desarrollos más destacados del país. “Tenemos el biocombustible, el biodiesel y un nivel de recursos humanos formados en universidades e institutos de investigación, además de una biomasa y biodiversidad que es una de las cuestiones más importantes en el país y en el mundo”.

Para Mirabella, “tenemos todo para transformarlo desde el punto de vista energético en más y mejores alimentos de manera eficiente y sustentable, de producir todo tipo de productos ligados a lo bio, a lo vegetal, por eso es importante que la provincia de Santa Fe comience a posicionarse en el debate para los próximos 200 años; la Argentina tiene una gran oportunidad hacia el futuro de liderar estos temas”, concluyó el legislador nacional.