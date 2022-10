El Cervecero se trajo un triunfazo de Sunchales

Argentino Quilmes se trajo un triunfazo de Sunchales y se subió a la cima de las posiciones de la zona 5, junto a Ferrocarril del Estado, que ayer dejó su invicto en Barranquitas.

Con gol de Alexandro Ponce a los 40 minutos del complemento el ‘Cervecero’ le ganó 1-0 al Deportivo Libertad en el estadio Plácido Tita.

De esta forma el equipo que conduce Hugo Togni alcanzó los 6 puntos, fruto del triunfo de ayer y la victoria que había obtenido en la primera fecha ante Sportivo. Precisamente estos dos elencos se verán las caras el próximo domingo en el estadio Agustín Giuliani.

El encuentro de ayer fue muy parejo y el conjunto de barrio Italia lo pudo destrabar a cinco del final. El Cañonero necesitaba de una victoria para no quedar en el fondo de la tabla y meterse en competencia. A los 5 minutos Octavio Martínez, jugador del local, tuvo que ser retirado en ambulancia tras una lesión en una de sus rodillas, situación que tuvo demorado el encuentro unos 20 minutos (hasta el retorno de la ambulancia al estadio).

Quilmes solo tuvo un tiro libre de Bustos que sacó bien Ruffini y, en el complemento, una apilada de Meza que también tapó el arquero aurinegro. Por su parte, Libertad contó con un envío de Góngora que no llegó a conectar Tejeda, un remate bajo de Visetti que tapó Pagliero y un tiro desviado de Toldo luego de una guapeada de “Mataco”.

Pero en un tiro de esquina, cuando en el “Cervecero” había ingresado el ex Atlético Darío Rostagno para complicar a toda la defensa aurinegra, Alexandro Ponce anticipó con el pie y marcó el único gol del partido.



Las formaciones y síntesis del encuentro:



Libertad: Ruffini; Martinez (Grabenvarter), Rafael, Hansen, Bravo (De Marco); Góngora, Visetti, Saavedra (Tejeda), Lehmann (Paredes); Fernández y Muñoz (Toldo). Suplentes: Unrein y Chiappero. DT: J. Garello.



Quilmes: Pagliero; Ponce, Vazquez, Albertengo, Bracaccini; Acuña, Pautasso, I. Forni (Baudracco), C. Albarracín (A. Albarracin); Meza (F. Forni) y Bustos (Rostagno). Suplentes: Goyen y Leineker. DT: H. Togni.



Gol en el segundo tiempo: 40m Alexandro Ponce (Q)



Estadio: Plácido Tita.

Árbitro: Darío Suárez.