CCIRR: agenda estratégica para los socios y la ciudad

La Asamblea General de Socios del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región (CCIRR), que se llevó a cabo el viernes por la noche en la Sociedad Rural de esta ciudad, no solo permitió renovar parcialmente el equipo directivo con la asunción de Mauricio Rizzotto como presidente sino que también acceder a un resumen con las acciones más destacadas de la institución durante el último año.

El repaso de de los "principales acontecimientos del Ejercicio", que estuvo a cargo del director General del CCIRR, Iván Acosta, incluyó un dato interesante en lo que es el vínculo entre educación y producción: más de 120 alumnos de las Escuelas de Educación Técnico Profesional (EETP) de la ciudad realizaron sus prácticas profesionalizantes en diversas empresas rafaelinas.

Lo que sigue es la síntesis de la Memoria institucional correspondiente al Ejercicio 2021-2022 que Acosta presentó durante la asamblea -en la que Diego Castro se despidió de la presidencia para dejarle el lugar a Rizzotto- ante más de un centenar de asociados que precedió a la celebración de los 90 años de la gremial empresarial, una fiesta que contó con la presencia del gobernador, Omar Perotti, el intendente, Luis Castellano, y legisladores nacionales, provinciales y locales, entre otros.

El CCIRR expandió en 90° aniversario la base sobre la que apoya toda su gestión. "En lo que respecta a la gestión interna, y en primer lugar, queremos celebrar que mejoramos nuestro nivel de representación, con la incorporación de 66 nuevos socios", subrayó Acosta. Además, la entidad puso "en marcha un ambicioso plan de transformación institucional: comenzamos la implementación de un nuevo sistema informático y estamos remodelando la sede social", reformas que podrían inaugurarse antes de la próxima Navidad.

"En paralelo, junto a dirigentes del Comité Ejecutivo visitamos a nuestros socios con el objetivo de relevar necesidades, proyectos, ideas y opiniones que nutren nuestra agenda de trabajo. También promovimos la creación del CCIRR Joven, un nuevo espacio que busca integrar a las nuevas generaciones de empresarios, emprendedores y profesionales de todos los sectores productivos, con el objetivo de consolidarlos como líderes del desarrollo empresarial para los próximos años", reseñó. "En esta misma línea, coordinamos un programa de mentorías, en el cual se vincularon destacados empresarios socios con un nutrido grupo de emprendedores que están dando sus primeros pasos en el mundo de los negocios", agregó.

Otro capítulo se vincula a las relaciones institucionales, que es estratégico no solo para la institución y sus asociados sino para Rafaela y la región. "La actividad que llevamos adelante implica influir sobre el proceso de toma de decisiones de quien ejerce una función pública. Las estrategias para lograr resultados positivos se enmarcan en lo que comúnmente se denomina lobby, una actividad legítima que permite enriquecer el debate público", explicó Acosta. En este marco, destacó los "múltiples encuentros con funcionarios de los diferentes niveles de gobierno" en cuya lista figuran el ministro de Desarrollo Productivo de la Nación, Matías Kulfas -ahora ya no está en el Gobierno-; el ministro del Interior, Wado de Pedro; el gobernador Omar Perotti; el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna; el ministro de Gestión Pública, Marcos Corach; el secretario de Industria, Claudio Mossuz; el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano; el secretario de Turismo, Alejandro Grandinetti; el secretario de Comercio Exterior Germán Bürcher; el secretario de Educación, Víctor Debloc; y la directora de Capacitación y Formación Laboral, Valeria March.

A nivel local, mantuvimos reuniones con el intendente Luis Castellano; el jefe de Gabinete, Marcelo Lombardo; el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel; el secretario de Producción, Empleo e Innovación, Diego Peiretti; el secretario de Desarrollo Urbano y Metropolitano; Diego Martino; la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Bárbara Chivallero; la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso; la secretaria de Educación, Mariana Andereggen; y los ediles del Concejo Municipal.

En la búsqueda del posicionamiento efectivo de la agenda que interesa a los asociados, el CCIRR ratificó la representación institucional en la Federación de Cámaras Empresarias del Comercio y Otras Actividades de la Provincia de Santa Fe (FECECO) y en la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE). En el plano industrial continuó promoviendo la participación en la Agenda Regional de Industrias (ARDI), como lugar de encuentro para trabajar los temas industriales de la región. En el eje comercial y de servicios, también logró "potenciar la vinculación institucional con las entidades que nos representan a nivel nacional: la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC)".

En lo que se refiere a infraestructura para el desarrollo, la entidad celebró "la concreción de diferentes obras y el avance de muchas gestiones que, durante muchos años, no encontraron respuestas favorables en los diferentes niveles de gobierno. Así, como resultado del trabajo consistente y coherente de la entidad, en conjunto con las diversas instituciones de la ciudad, hemos alcanzado logros significativos en numerosas cuestiones. Se destacan, en este sentido, la refuncionalización del microcentro, la actualización del Código Urbano Municipal, las obras en el Área Industrial, los avances en el desarrollo integral del sector noroeste, a partir de la realización de un estudio de factibilidad hídrica, y la construcción -ya casi finalizada- del Centro Logístico Internacional de Rafaela.

Acosta también resaltó que gradualmente se "consolida el concepto de que Rafaela puede transformar su matriz de desarrollo potenciándose como destino turístico, poniendo en valor su patrimonio productivo, como así también el nutrido calendario de eventos empresariales, deportivos y culturales que se llevan a cabo".

Otro de los frentes abiertos está en la lucha contra el comercio informal y la competencia desleal. En este sentido, indicó que a partir de acciones coordinadas con y entre los diferentes niveles del Estado se busca de "manera sostenida y paulatina, que el gran universo informal, que crece año tras año, comience a ser parte del sistema, contribuyendo de manera equitativa".

En lo que respecta a energía, ambiente y desarrollo sostenible, la Comisión de Energía continuó sus gestiones relacionadas a la calidad de los servicios de provisión de energía eléctrica, agua corriente y gas natural por redes, y al aumento de las tarifas, detalló Acosta.

Por otra parte, el CCIRR mantiene su compromiso para "fortalecer nuestro protagonismo en el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, a partir de una mayor interrelación con los actores del territorio". La Asociación Civil para el Desarrollo y la Innovación Competitiva Agencia Rafaela (ACDICAR) y el Instituto Tecnológico Rafaela (ITEC) juegan un rol preponderante, por lo que es necesario profundizar el trabajo de ambas entidades en los diferentes espacios de articulación público-privada existentes, tanto a nivel local como provincial, según planteó.

La problemática de la seguridad no quedó al margen de la tarea de la institución. "Entre nuestras gestiones más destacadas, continuamos ratificando la importancia de lograr la puesta en marcha de un plan estratégico de seguridad, que alcance a la región, clave para la utilización eficiente de los recursos ya existentes", explicitó el director General.

Finalmente, Acosta remarcó que el CCIRR "sostuvo la generación de información clave a través del Observatorio Comercial y de Servicios que llevamos a cabo con el Departamento Académico Rafaela de la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE-DAR) y del Observatorio Industrial que coordinamos junto al Instituto de Capacitación y Estudios para el Desarrollo Local (ICEDeL) y otras instituciones".

Y la agenda de capacitaciones a partir de asociaciones estratégicas con la UNRaf y el ITEC contó con la participación de 137 colaboradores de 39 empresas. Además, la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores de la Nación aprobó un Aporte No Reembolsable (ANR) a favor del CCIRR para coordinar un programa de Gestión Integral para Pymes que se implementa con el ITEC, en el marco del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP). "El objetivo es poder conformar una agenda estratégica que permita incrementar los niveles de innovación, productividad y competitividad de las pymes de Rafaela y la región, a través de un programa de capacitación que potencie sus capacidades en materia de logística y operaciones, tecnologías de gestión, management y transformación digital, entre otras temáticas" concluyó Acosta.