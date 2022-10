Alcanzar consensos básicos

"Nadie se salva solo" es una frase fuerte que invoca valores nobles como la solidaridad, la generosidad, la humildad, la empatía, la bondad, la sinceridad, la responsabilidad e incluso el perdón. Los valores humanos son aquellos aspectos positivos que nos permiten convivir con otras personas de un modo justo con el fin de alcanzar un beneficio global como sociedad. El Papa del fin del mundo, el argentino Francisco, instaló la frase de referencia a poco de comenzar la pandemia de Covid, instando a los pueblos a trabajar juntos para enfrentar al Covid-19 y sus consecuencias.La expresión del Papa fue adoptada por dirigentes políticos de aquí y de allá, de Rafaela, de la provincia de Santa Fe y de la Argentina en distintos discursos. Sin embargo, la realidad cotidiana de nuestro país deja en evidencia a esos políticos pues solo la pronuncian porque suena políticamente correcta pero no la intentan poner en práctica.Nadie se salva solo significa ponerse a trabajar juntos por un bien superior, más allá de las diferencias. La amenaza de un virus sobre la salud mundial derivó en medidas consensuadas por el concierto de naciones. Que bueno sería que todos se unieran de la misma manera para enfrentar la guerra, el cambio climático, la pobreza y el hambre, sin gastar tanto dinero en el desarrollo de armas. Las prioridades no están bien, definitivamente.Es una pena que la política repita sin sentido la frase del Papa. Porque ahora ya no hay peleas entre los principales espacios políticos de la Argentina, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Ahora la cultura del desencuentro se extiende al interior de esas alianzas, donde los principales referentes polemizan todo el tiempo incapaces, por sus ambiciones personales, de dar prioridad al bien común.El estado deplorable del país exige que las clases dirigentes busquen coincidencias y de una buena vez por todas se pongan la camiseta en favor de la gente, no de sus aspiraciones de poder y en algunos casos, de riqueza.En los últimos días, economistas de la Cátedra Abierta Plan Fénix presentaron un "programa de desarrollo" con foco en un Estado con "convicción", a fin de lograr articular "un nuevo modelo económico con consensos básicos y reglas justas para todos los actores", desde el Poder Ejecutivo hasta empresarios. Necesitamos pensar un programa alternativo, dijo Alberto Müller, director de la Cátedra Abierta Plan Fénix, al iniciar la presentación del documento "Nuevas aristas en la cuestión del desarrollo. Un programa para la Argentina", que se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Allí se reunieron los integrantes de Plan Fénix y distintos actores ligados a la producción y a la industria,Müller afirmó que la Argentina cuenta con recursos humanos y materiales para encarar un plan alternativo y que no es un país pobre, sino injusto y con pobreza en el que hace falta convicción, tarea que no puede dejarse librada al mercado. A su turno, Alejandro Vanoli, extitular del Banco Central, llamó a dejar de poner el foco en "falsos dilemas", como -según detalló- mercado interno versus externo, consumo versus inversión, gasto público versus privado, Estado contra el mercado, estabilidad-crecimiento y recursos primarios versus industrialización. El ex funcionario sostuvo que en los países exitosos hay una concurrencia virtuosa entre Estado y mercado necesaria para generar las condiciones de desarrollo.Vanoli propuso ver cómo generar el marco político desde el Estado en una democracia moderna con los actores sociales, empresarios, y ver cómo logran articular un nuevo modelo económico con consensos básicos y reglas justas para todos los actores, y donde sean compatibles el crecimiento y ganancia con reducción de la pobreza, fin de la indigencia, y generar una situación en la que todos puedan ganar y vivir dignamente.Este es el camino, pero ¿por qué se empeñan cuan porfiados en elegir estar mal a tratar de estar mejor?