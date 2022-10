Perotti participó del 30° aniversario del Complejo Agroindustrial Lagos-Dreyfus

El gobernador Omar Perotti participó este viernes del 30° aniversario del Complejo Agroindustrial General Lagos-Dreyfus. Además, recorrió la Muestra ExphortAR, que se lleva a cabo en el predio Life Desarrollos.

Perotti destacó el compromiso de vínculo con lo local “para crecer juntos” y que el desarrollo de la empresa “sea virtuoso” y que toda ganancia de productividad “se refleje también en una ganancia y crecimiento de su entorno”. En ese sentido sostuvo que “ese diálogo es el que propiciamos en la provincia de Santa Fe, cuando decimos que este gobierno es el que apoya al que invierte, al que produce y al que trabaja, es porque queremos que estas expresiones se multipliquen. Hace 30 años empezó a moldearse un país diferente, no solamente una región diferente cuando decidieron venir al puerto”.

En ese marco, Perotti expresó: “Decisión que cambió la potencialidad de la Argentina y dio la posibilidad de acercarse y de llegar a los principales mercados y demandas con los mayores niveles de competitividad. Eso se fue dando a la par de la obra de mayor impacto federal en la Argentina en los últimos 30 años, como ha sido la hidrovía”.



A LOS MERCADOS

DEL MUNDO

Seguidamente el gobernador detalló que “más de un millón y medio de camiones ingresan a todo el complejo portuario de Santa Fe, porque allí sí se permitió, con esa obra, sumada a otras decisiones en la Argentina, como la incorporación de la siembra directa, de los organismos genéticamente modificados y la variedad de semillas, haber generado una verdadera revolución que extendió la frontera agrícola”.

Además, agregó que, “sin dudas podemos desde estos puertos llegar al mundo con granos, con alimentos; el deseo de ir incorporándole a esos alimentos el mayor valor agregado porque tenemos que ser conscientes que el grueso de los alimentos que nosotros exportamos son alimentos para animales, y tenemos la capacidad enorme para sumar el valor agregado para llegar a las góndolas de cada uno de los mercados del mundo”.

A continuación, el gobernador señaló que “tenemos las condiciones para impactar en forma creciente, incorporando valor sobre el sector primario e industrial, y generando nuevas empresas de base tecnológica. Y en esa capacidad, tenemos todo el potencial para convertirnos en un verdadero HAB de biotecnología”.

Asimismo, indicó que “en la defensa del sector, hay que generar las demostraciones claras y concretas, la decisión y compromiso en las inversiones, que permitan mejorar el acceso a las plantas, y también, no solamente en el acceso en la autopista y la mejora ferroviaria, sino lo que es la ruta 21, convirtiéndola en autovía”.

Por último, Perotti destacó que “esta provincia está mostrando, con todo su desarrollo productivo, en la diversidad de la industria y en la potencialidad del campo, la matriz de crecimiento que queremos para la Argentina, que tiene en este sector, un sector estratégico y con enorme potencial para llegar al mundo”.



LA PLANTA MÁS

GRANDE DEL MUNDO

El CEO de la compañía, Juan José Blanchard, aseguró que “hoy es un día de fiesta para nuestra compañía y nos alegra mucho celebrarlo con todos ustedes”, y recordó que “hace más de 30 años un grupo de personas tuvo una visión: crear la planta de molienda más grande del mundo para convertir la producción nacional en productos de valor agregado”.

Al respecto, enumero que “hoy, a 30 años de su inauguración, este complejo portuario sigue siendo la mayor planta de acondicionamiento, con 1.000 toneladas por hora de secado; la mayor capacidad de almacenaje del mundo: arriba de 1 millón de toneladas; la mayor celda de almacenaje: 300.000 toneladas; la mayor planta de biodiesel del mundo: 600.000 toneladas por año de producción; la mayor capacidad de lecitina; además, su capacidad de carga es de una agilidad tal que, ya en sus años iniciales, los primeros tripulantes de los barcos que llegaban a nuestro puerto, y no acostumbrados a cargar sus bodegas tan rápido, no querían volver tan pronto a mar abierto. Esto permitió que, al día de hoy, unos 5.280 buques se han cargado en este puerto”.

Asimismo, Blanchard agregó que “en la actualidad empleamos de forma directa a unas 1.300 personas y decenas de miles de manera indirecta”.

“Todo esto se enmarca en un plan de inversión que nuestra compañía ha venido llevando adelante en la Argentina desde hace más de 130 años, en los que hemos sido protagonistas de la extraordinaria expansión de la agroindustria nacional, impulsando su desarrollo y competitividad”, concluyó.