Gran respuesta de aspirantes al ingreso en el ISEP Rafaela

También hasta antes de ayer, habían respondido a la convocatoria realizada por el Instituto de Seguridad Pública (ISeP) en toda la provincia 9.618 personas, cuando todavía faltan siete días para el cierre.

De acuerdo a las proyecciones, en la institución se estima que este año habrá entre 14 y 15 mil aspirantes al ingreso en toda la provincia cuando, anualmente, se estaban anotando unos 12 mil.

Para el próximo año, el número fijado para el ingreso es de 1.800 cadetes.

Vale recordar que el proceso de inscripción es online se podrá realizar hasta el 4 de noviembre.

El cupo de ingreso al ISeP Rafaela en 2023 se mantendrá en 100 porque es la capacidad que permiten las instalaciones ubicadas en el Autódromo, y teniendo en cuenta que al centenar de cursantes de este año se le agrega un número similar en el próximo ya que se está trabajando para adecuar el funcionamiento a esa nueva exigencia.

Con relación a los 220 aspirantes del Departamento Castellanos, cifra que se multiplicará varias veces con los anotados de otras localidades que eligen cursar en Rafaela no se debe soslayar que todos ellos deberán pasar tres filtros: el médico, el psicológico y el de aptitud física y la cantidad se reducirá considerablemente.



“UN ÉXITO”

Cristian Battaglino, secretario de Formación y Capacitación en Seguridad Pública del Gobierno Provincial, le dijo a LA OPINIÓN que “el ISEP Rafaela ha sido un éxito en todo sentido”.

“El hecho en sí de tener una escuela de Policía en una ciudad como Rafaela, que es de las más pobladas, es muy importante en lo estratégico para motivar el ingreso”, agregó.

El análisis abarcó también el proyecto que está en marcha en el Tiro Federal “con una Escuela de Policía que será de vanguardia”.

En ese sentido destacó que “se está avanzando firmemente en el proyecto técnico, y se tienen que ir definiendo cuestiones legales, como la donación de parte del predio, y desde la Provincia no se ahorra en gestiones para que pronto pueda concretarse”.

De acuerdo a las consultas hechas por este Diario, la intención del Ministerio de Seguridad es tenerlo listo, si no ocurren contratiempos, para mitad del año que viene.

“La planificación -amplió Battaglino- incluye que no solo se instale en el Tiro Federal la Escuela de Policía sino también la Escuela de Especialidades, para reentrenar a quienes ya son policías y están en un cargo de mando. Esta actividad se va a concentrar en Rafaela, no tendrán que ir a Recreo o Rosario”.

“Rafaela será una escuela modelo, creada y pensada para darle a la seguridad pública los mejores recursos humanos” y en este propósito destacó el acompañamiento de Atlético de Rafaela, el Tiro Federal y el importante apoyo de la gestión Municipal”.

Sobre la salida laboral de quienes egresan de las Escuelas del ISeP, el funcionario explicó que luego de dos años se reciben de Auxiliar en Seguridad Pública, el Gobernador los nombra y se transforman en agentes de calle, es decir que ya son policías. Luego de esos dos años en la vía pública cursan un año más y se reciben de Técnico Superior en Seguridad Pública”.

El Secretario destacó que “por decisión del gobernador Perotti se elevó el monto de la beca que reciben las y los cadetas/es a $ 20.000”.

“En otro orden -reveló-, como es costumbre, el norte provincial es el que más aporta junto a Capital y la inscripción es baja en el sur”.

"Tener Escuelas en Murphy y Rafaela nos da la posibilidad de que paulatinamente la gente va asimilando su presencia y la posibilidad de ser policía comienza a ser una alternativa”, apuntó.

En el final Battaglino marcó diferencias con otras administraciones provinciales al subrayar que “actualmente, como nunca antes, hay 5 sedes de formación policial y, simultáneamente se le está dando un fuerte impulso al reentrenamiento en el lugar de donde esa policial ejerce su trabajo”.

Del mismo modo indicó que “antes de la gestión Perotti, la cantidad de egresados estaba entre 800 y 900 y el próximo año saldrán 1.800”.



DEMANDA

DESPAREJA

El desagregado marca que la mayor solicitud de cupos se da en el Departamento La Capital, con 3.337, y le siguen, en proporción a su población, dos distritos del norte: General Obligado, con 1.544, y Vera, con 992. En tercer lugar se ubica Rosario con 1.173.

La “tabla” continúa con: San Javier, 436; San Jerónimo, 335; San Justo, 245; Garay, 243; Nueve de Julio 230; San Cristóbal, 141; Constitución, 130; General López, 123; Las Colonias, 121; San Lorenzo 120; Caseros, 72; Belgrano, 62; Iriondo, 52, y San Martín, con 42.

Un dato llamativo es que el 62,6% de las inscriptas (6.125); el 37,3% son hombres (3.647) y 10 anotados no responden a ninguno de los dos géneros anteriores.