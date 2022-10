Argentina acordó la renegociación por la deuda con el Club de París

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció ayer que el Gobierno cerró "de manera exitosa" la renegociación con el Club de París de una deuda de US$ 1.972 millones, que habilita la posibilidad de recuperar financiamiento de instituciones europeas tanto para empresas como para el Estado argentino. "Hemos cerrado de manera exitosa el acuerdo con el Club de París para volver a normalizar las relaciones de nuestro país con el bloque europeo", destacó el jefe del Palacio de Hacienda al hablar en un acto que encabezó en la localidad bonaerense de Escobar.

La normalización de esta deuda mejora la capacidad de acceso al crédito y perfiles de deuda de las empresas europeas para las inversiones en argentina. "Este entendimiento es una solución al problema de interrupción de los pagos bajo acuerdo de 2014 que no se canceló en su fecha establecida en mayo de 2019", señalaron desde el Palacio de Hacienda.

Para la conducción económica, resolver esta situación "contribuye a sostener la recuperación de la estabilidad económica, abriendo nuevas posibilidades para el financiamiento bilateral de proyectos de infraestructura, y la promoción de exportaciones". Recordaron que esta deuda viene de saldo histórico con las agencias de promoción de exportaciones y agencias de desarrollo de los países acreedores.

Esa deuda había dejado de pagarse en 2002 cuando la Argentina entró en default y se mantuvo en esa situación hasta 2014 cuando se firmó un acuerdo para cancelarla en 5 años. Durante los años de repago, se realizaron pagos mínimos de capital e intereses por US$ 7.987 millones y en 2019 se interrumpieron. El saldo impago de unos US$ 2.000 tenía una tasa de interés de 9%.

En el actual acuerdo se modificó esa condición y se extiende el plazo de pago en 13 cuotas semi anuales desde diciembre de este año hasta septiembre de 2028. La tasa de interés de 9% pasa a una tasa ascendente que empieza en 3,9% en las tres primeras cuotas para luego incrementarse. La tasa promedio en el período de repago es de 4,5%. .

De esta forma en los próximos 2 años la Argentina devolverá el 40% del capital, contra un 58% que hubiese devenido del acuerdo anterior.

La delegación argentina estuvo integrada por Leonardo Madcur, jefe de Asesores del Ministerio de Economía, Marco Lavagna, director del INDEC, Nicolás Segal, subsecretario de Sostenibilidad de la Deuda Pública. .

La reunión estuvo presidida por Emmanuel Moulin, presidente del Club de París y Director General del Tesoro del Ministerio de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital de Francia.



EL CLUB DE PARÍS

CONFIRMÓ EL ACUERDO

El Club de París confirmó que alcanzó un acuerdo con la Argentina por la renegociación de una deuda de US$ 1.972 millones al cierre de septiembre. La institución europea precisó que se reprogramó el importe total de capital e intereses vencidos y no pagados al 30 de mayo de 2022 inclusive, al tiempo que se redujeron los intereses aplicables desde esa fecha.

Argentina realizará pagos desde diciembre de 2022 hasta septiembre de 2028 en las monedas originales de cada préstamo. La deuda con el Club de París es un conjunto de préstamos que la Argentina tomó en forma bilateral con alguna de las 22 naciones que lo componen.

"El esquema ofrece un marco para una solución sostenible a la cuestión de la mora adeudada la Argentina", señaló el Club de París en un comunicado de prensa. Añadió que este acuerdo es continuidad de "las garantías de financiamiento proporcionadas por los acreedores del Club de París el 21 de marzo de 2022 para respaldar la aprobación por parte del FMI de un acuerdo de facilidades extendidas".

Además afirmó que "el pacto alcanzado es consistente con los parámetros del programa del FMI con respecto a la sostenibilidad de la deuda a largo plazo".

De la ronda de negociaciones participaron representantes de los gobiernos de Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Israel, Italia, Japón, Países Bajos, España, Suecia, Suiza, Estados Unidos Unido y los Estados Unidos de América.

A su vez hubo observadores de Australia, Brasil, Irlanda, Corea, Noruega y la Federación de Rusia. También estuvieron presentes veedores del FMI, Banco Mundial, la Comisión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización para Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE) y la Secretaría de la UNCTAD.

La definición oficial es de "una entidad informal de acreedores" que buscan soluciones comunes ante un incumplimiento de pago. Mantiene una relación directa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de hecho la negociación con la Argentina se demoró hasta tanto no se firmó el Acuerdo de Facilidades Extendidas y se logró la aprobación de tres revisiones.

La deuda original con el Club de París ascendía a unos US$ 2.000 millones, que en principio se actualizó con una tasa de 9% que la elevó a US$ 2.400 millones en dos años.

A mediados de 2021, cuando el acuerdo con el FMI aún estaba lejano, el por entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, negoció un "puente" que consistió en pagos de US$ 227 millones en julio de ese año y de US$ 188 millones en febrero de 2022, para de esta forma evitar que la Argentina cayera en default.

Tras la rúbrica con el FMI, se reiniciaron las conversaciones que culminaron ayer en Francia. La solución de este diferendo le abre puertas de financiamiento a empresas argentinas que deseen exportar sus productos a Europa. La razón básica es que muchas de esas operaciones se realizan a través de créditos de comercio exterior que están apalancadas en instituciones oficiales, que no pueden aprobarlo frente al incumplimiento del país de origen de la compañía que lo solicita.