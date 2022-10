Oficializan suba del mínimo no imponible de Ganancias

El Gobierno elevó oficialmente a $330.000 el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, que comenzará a aplicarse para para los haberes brutos mensuales que se abonen a partir del 1° de noviembre. La decisión se formalizó por medio del decreto 714/2022, publicado este viernes en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Juan Manzur y del ministro de Economía Sergio Massa.

"Estamos evitando que casi 380 mil trabajadores argentinos, cuando hacen alguna hora extra o cobran un viático o trabajan un fin de semana, no terminen perdiendo lo que ganaron con su trabajo con el impuesto a las Ganancias. Nuestro objetivo es defender el ingreso", dijo recientemente Massa, al anticipar el nuevo mínimo no imponible.

Según lo dispuesto, el nuevo mínimo deberá considerarse a la hora de liquidar la segunda cuota del aguinaldo, en diciembre próximo.

Para aquellos cuya remuneración y/o haber bruto supere la suma equivalente a $330.000 mensuales, pero no exceda los $431.988 inclusive, la AFIP será la encargada de establecer el monto deducible adicional pertinente, de acuerdo con el texto oficial.

El aumento anterior del mínimo no imponible de Ganancias se había dispuesto el 6 de junio último y había llevado ese monto a los $280.792 mensuales, inclusive.

Ahora, el Gobierno consideró nuevamente necesario "anticipar de forma parcial, y hasta su completa aplicación, la actualización anual del gravamen, en orden a evitar que la carga tributaria neutralice los beneficios derivados por la Ley N° 27.617 y de la correspondiente política salarial".

El objetivo es evitar que la suba de salarios como consecuencia de las paritarias -que en algunos casos cerraron con incrementos cercanos al 100%- provoque que más trabajadores sean alcanzados por Ganancias.

Estimaciones oficiales indican que de las 380 mil personas beneficiadas por la medida, el 45% reside en la provincia de Buenos Aires (45%); otro 12% vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 8% en Córdoba, 7% en Santa Fe y 3,5% en Mendoza. (NA)