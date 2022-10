Gobierno evalúa otorgar bono a trabajadores del sector privado

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, ratificó que el Gobierno evalúa otorgar un bono de fin de año, por única vez, a los sectores del sector privado registrado, pero evitó dar precisiones sobre el monto. "El bono de fin de año está en la mesa de negociación y forma parte de los instrumentos que tenemos que mirar como alternativas" para enfrentar el contexto inflacionario, enfatizó la funcionaria.

Olmos se expresó en línea con lo que planteó el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, quien aseguró que la vicepresidente Cristina Kirchner y el ministro de Economía, Sergio Massa, "están pensando en una suma fija para que aquellos que perdieron con la inflación puedan recuperar su nivel de consumo".

La titular de la cartera laboral recordó que, en el sector público, ya se determinó el pago de un bono de $30.000, consensuado con los gremios ATE y UPCN.

A la vez, afirmó que "lo que más me preocupa es que ese bono pueda favorecer también a los trabajadores informales, donde es difícil llegar con derechos".

Por otra parte, la ministra celebró el aumento salarial del 107% que logró el Sindicato de Camioneros, aclaró que la paritaria que firmó ese sector es por 16 meses y confió en que la inflación de este año "no exceda el 90".

En declaraciones radiales, Olmos reconoció que en un contexto de elevada inflación, como el que sufre la Argentina, "es realmente difícil que los ingresos puedan recuperarse con el vigor que nosotros deseamos".

"Siempre hay una compensación entre una situación puntual y el impacto que puede tener a nivel general. Pero lo que hay que rescatar que el sistema de paritarias es una institución muy vigorosa en la Argentina. Este año hemos suscripto más de 2.700 convenios paritarios, con una dinámica de compromiso y participación que ha sido excelente", resaltó.

No obstante, sostuvo que el país "tiene un gran sector informal y de autoempleo, producto de las políticas neoliberales, que son los que están más retrasados en el proceso de alta inflación".

En consecuencia, consideró necesario "asumir entre todos un compromiso de quebrar la alta inflación, porque con esa dinámica los salarios van siempre por detrás".



RECLAMO DE PABLO MOYANO

El cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, consideró que es "fundamental" que el Gobierno defina un bono para aquellos trabajadores que cobran salarios por debajo de la canasta básica y remarcó que "ese dinero queda en el consumo interno".

"Es fundamental un bono para aquellas organizaciones gremiales que no llegan a cubrir la canasta básica. Es fundamental que el Gobierno lo anuncie para fin de año", sostuvo el también secretario general adjunto del Sindicato de Choferes de Camiones.

Actualmente, para un hogar de cuatro integrantes la Canasta Básica Total (incluye alimentos y bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación, salud, entre otros) está en 128.214,11 pesos, según el INDEC.

En declaraciones radiales, el referente sindical también reiteró su reclamo para que se universalice el pago de las asignaciones familiares. "Sería importantísimo (que se avance con ambos planteos), porque ese dinero queda en el consumo interno. No es que los laburantes van a armar una Panamá Papers", destacó.

Al analizar la situación económica actual, Pablo Moyano se quejó de que "hay una presión permanente de los grandes generadores de precios, los especuladores". "Ojalá que de a poco en los próximos meses vaya bajando la inflación", manifestó. (NA)