Fernández criticó a la Justicia por suspender DNU que declaró servicio público a Internet

El presidente Alberto Fernández afirmó este viernes que "la conectividad es un servicio público" y cuestionó a la Justicia que "sigue remoloneando en favor de los empresarios", al cuestionar la medida judicial que paralizó un decreto presidencial de 2020 que iba en ese sentido. Así lo afirmó al presentar, en la cúpula del Centro Cultural Kirchner (CCK), un plan para otorgar conectividad satelital a centros de salud en todo el país, gracias a la empresa Arsat, que dotará de conexión a casi 1.700 establecimientos primarios que se encuentran distribuidos en parajes de 19 provincias.

Acompañado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, Fernández dijo que la conectividad es “hoy en día un derecho esencial de cualquier persona, de cualquier pueblo y de cualquier ciudad” y aclaró que se trata de “un servicio público”.

“Los jueces parecen no querer darme la razón y siguen remoloneando en favor de los empresarios”, señaló en referencia a la decisión de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal que aceptó un recurso de apelación de Telecom Argentina y decretó una medida cautelar para suspender los artículos centrales del DNU 690/2020.

Esa medida, publicada durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus, declaraba a la conectividad con “carácter de servicio público en competencia”. "El problema central es que en estos pequeños pueblos no es económicamente rentable y es allí donde el estado tiene que estar presente", añadió.

En lo que respecta al nuevo plan, el mandatario destacó que se trata de un paso hacia el "federalismo real" en un país que “no parece serlo”. "Cuando hablamos de salud tenemos que hablar de la vida sana, los centros de atención tienen mucho por hacer, y nuestro deber es acercarlos, conectarlos, hacerles llegar lo que necesitan", dijo.

Recordó que este tipo de iniciativas son posibles gracias a que la Argentina es uno de los diez países con capacidad de tener sus propios satélites, “para llegar a lugares muy alejados, donde el mercado no le interesa llegar”. En ese sentido, abogó para “terminar con esta asimetría de una Argentina del centro con una periferia hacia el norte y otra hacia al sur, que no es una buena Argentina”. “La Argentina será integrada cuando no haya periferias y todos seamos Argentina”, dijo.

A su turno, Vizzotti dijo sentir "orgullo" al seguir anunciando mejoras para el sistema de salud que garantizan el "acceso, equidad, calidad, justicia social". "Estamos en una etapa totalmente distinta gracias a las vacunas que fueron prioridad de este Gobierno nacional y que llegaron a cada rincón del país, como queremos que llegue la conectividad", afirmó.

La ministra dijo que en una primera etapa se conectaron 300 centros de salud y que este nuevo plan involucra 1697 centros en 19 provincias. "Es realmente muy importante lo que estamos anunciando" dijo Vizzotti y explicó que "para poder llegar a comunidades rurales de la cordillera, muchas veces (el traslado de los equipos) es en mula, para cambiarles la vida".

Al inicio de la actividad, el titular de Arsat, Facundo Leal, recordó que el plan “comenzó con un pedido del presidente Alberto Fernández en la pandemia”.

Luego de destacar que, desde su creación en 2005, la empresa ya dotó con más de 37 mil kilómetros de fibra y con dos satélites. afirmó que se trabaja para “que la conectividad deje de ser un privilegio y sea un derecho”.



INTERNET A LOS CENTROS

DE ATENCIÓN PRIMARIA DE

SALUD DE TODO EL PAÍS

El plan brindará conectividad a internet a Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) de todo el país, donde no llega la fibra óptica y sólo se puede acceder a conexión vía satelital.

Accederán al programa instituciones de Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe y Río Negro.

El programa tiene entre sus objetivos evitar el traslado de pacientes y agentes sanitarios de un efector de salud a otro, y la provisión de teleconsultas e interconsultas con otros CAPS o niveles de atención y sus especialistas de todo el país.

Además, busca garantizar el acceso a órdenes médicas, recetas e historias clínicas digitales, que permitan llevar un mejor registro de datos, así como el seguimiento personalizado de las y los pacientes por parte del personal de salud.

Del acto también participó la gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner; la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; la titular de Mujeres y Género, Ayelén Mazzina y la secretaria de Innovación Pública, Micaela Sánchez Malcom, entre otros.