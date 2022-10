La pobreza parece imbatible

La pobreza es una epidemia que afecta a millones de personas en nuestro planeta. En el mundo, 1.400 millones de personas sufren pobreza extrema y casi 900 millones sufren hambre, no tienen acceso al agua potable y a otros servicios básicos como la salud y la educación, advierte la organización Oxfam.Según Naciones Unidas, hay 836 millones de personas que siguen viviendo en situación de pobreza extrema. Hombres, mujeres, niños y niñas siguen sufriendo por hambre o malnutrición y viven en entornos donde la exclusión y la discriminación son protagonistas.Como plantea la organización Children Internacional, para los niños de escasos recursos, la niñez es una serie de retrasos que nunca les permiten superarse o imaginarse un futuro mejor. La vida no viene con garantías como atención médica para enfermedades, calzado para ir a la escuela y recibir una educación. Las experiencias negativas a una temprana edad perjudican el desarrollo de un niño, dejándoles atrapados en un círculo vicioso de pobreza.En la Argentina, según el INDEC, la pobreza se ubicó en el primer semestre de este año en el 36,5 por ciento, es decir que al menos una de cada tres personas son pobres en la Argentina, un país que destaca en el mapa mundial por su capacidad para producir alimentos.En este escenario, la pandemia de coronavirus produjo "un retroceso de diez a doce años" en las políticas para reducir la pobreza en los países de América Latina y el Caribe y esa situación torna imperiosa una transformación de los sistemas alimentarios, a fin de lograr el incremento de su productividad y poder eliminar el hambre en la región. Así lo sostuvo el representante regional para América Latina y el Caribe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el uruguayo Mario Lubetkin, quien alertó que los efectos de la pandemia ponen en riesgo la recuperación económica y el logro de los objetivos de la Agenda de Desarrollo 2030 en la región.Al disertar en el panel "La inversión y las estrategias sectoriales: motores del desarrollo sostenible" en el marco de la Asamblea de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que se llevó a cabo esta semana en Buenos Aires, Lubetkin destacó que los países de la región producen alimentos para 1.300 millones de personas, el doble de su población. No obstante, advirtió que los sistemas alimentarios presentan brechas, y consideró que es necesaria su transformación, para hacerlos más resilientes y más inclusivos, pero a su vez con acento en una mayor productividad.Sólo para el objetivo de eliminar el hambre esos sistemas alimentarios de los países latinoamericanos y caribeños tendrán que aumentar su productividad un 28% en esta década.Lubetkin detalló los efectos de la pandemia en el agravamiento de las condiciones sociales de América Latina y el Caribe con una serie de datos estadísticos, entre los que sobresalieron que la cantidad de pobres aumentó de 187 millones en 2019 a 201 millones en 2021, en tanto la de los habitantes en condiciones de pobreza extrema o indigencia se elevó en el mismo período de 70 millones a 86 millones.En un reciente artículo de Infobae, se comparó los niveles de pobreza de los países de la región. En Bolivia, bajó del 45,1% en 2011 al 36,4% en 2021, en Brasil pasó del 27,3% en 2012 al 24,1% en 2020, mientras que en Chile cayó del 25,3% en 2009 al 10,1% en 2020, según las estadísticas oficiales de cada país. En Colombia, pasó del 37,2% al 39,3% entre 2010 y 2021 y en Costa Rica del 24,2% al 26,2%, mientras que en Ecuador bajó del 32,8% al 27,7% en ese período.En México se mantuvo en torno del 52% en la última década, mientras que en Uruguay bajó del 18% al 10% en igual período y en Perú del 30,8% al 25,9%. La caída fue más fuerte en Paraguay, del 39% al 27% entre 2010 y este año.