Flow continúa evolucionando su red clásica en Rafaela con nuevos canales de alta definición

Flow está evolucionando su red de televisión clásica en Rafaela, para mejorar la experiencia de los clientes, y ofrecer una mejor calidad de imagen. Este nuevo desarrollo tecnológico habilita, para los clientes del servicio analógico, una nueva grilla de programación con nuevos canales en alta definición y una renovada guía en pantalla.

A raíz de la actualización tecnológica que se está realizando en la red, los clientes dispondrán de una nueva grilla que pasa a 80 señales digitales. Se incorporan nuevas señales y se suman 50 canales en alta definición (HD), sumando una mejor calidad de imagen en formato de 16:9.

Esta nueva actualización no requiere de un decodificador, ni la visita de un instalador. Además, no tiene un costo adicional, sino que los clientes podrán tener los nuevos canales HD al mismo valor del plan actual.

Esta evolución comenzó en diciembre del año pasado abarcando a casi 200 localidades de las provincias de Neuquén, Córdoba, Chaco, Santa Fe, Corrientes, Misiones, Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires.

Actualmente 2 millones de clientes de servicio clásico ya pueden acceder a esta nueva tecnología.



EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA

Esta actualización consiste en transmitir señales digitales y en HD bajo la norma ISDBT, que es la que se utiliza actualmente en muchos países para transmitir los servicios de la Televisión Digital Abierta por aire. Llegar a los hogares por medio de red de fibra y coaxial la aísla de las interferencias que hay en el aire, haciendo el servicio mucho más robusto. Además, permite sumar más canales y en alta definición.

Para utilizar esta nueva tecnología se necesita contar con un televisor con sintonizador de televisión digital incorporado (ISDB-T televisores desde 2014), se debe verificar que el cable del servicio esté correctamente conectado a los conectores del televisor (Cable IN / Antena) y realizar una simple configuración nueva.

Para saber cómo realizar este proceso se puede ingresar al tutorial en https://www.youtube.com/watch?v=5zQchnIfTKI

Aquellos clientes que necesiten un mayor asesoramiento sobre este nuevo proceso pueden llamar al centro de atención al cliente al 0800 555 3569.

Con FLOW, los clientes cambian la forma de ver televisión de manera tradicional, permitiendo disfrutar de una experiencia nueva gracias a las señales HD que se suman al servicio actual de la televisión clásica que ahora se llama Flow Clásico HD.



NUEVA IDENTIDAD MARCARIA

Como parte de su evolución constante y de la transformación que Telecom Argentina está llevando adelante, que involucra la integración de sus marcas comerciales, Flow incorporó todos los servicios de TV paga de la empresa y asumió nominativamente los de la marca Cablevisión.

Por su parte Personal ahora comprende a todos los servicios de conectividad dentro y fuera del hogar que se brindaban anteriormente mediante las marcas Fibertel y Fibertel Lite.



