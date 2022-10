Llega el festival más importante del Litoral

Hace tan solo unos días se terminó de conocer el mega line up que propone Harlem Festival en esta edición, una grilla pensada y creada para reunir a todas las edades de la última generación. El evento que se realizará este fin de semana, 29 y 30 de octubre, tendrá presente a Nicki Nicole, una de las artistas argentinas con mayor proyección internacional; a Chano, el ex líder de Tan Biónica que regresa a la ciudad tras 8 años de su última visita; al trío de los hermanos Sardelli, aportando su cuota de rock pop, debutan en el festival al igual que El Mató a un Policía Motorizado; al creador del exitosísimo Post Mortem, uno de los mejores discos del último tiempo, Dillom, que debutará en el escenario principal al igual que Emilia Mernes. Además Seven Kayne, Clara Cava, Silvestre y la Naranja se suman al festival por primera vez, como los DJs que inaugurarán el nuevo escenario de electrónica Soundexile, Paula Os, Londongound y otros que proponen una nueva experiencia.



SOBRE HARLEM FESTIVAL

Tuvo su primera edición en 2018 para instalarse como uno de los más destacados festivales conceptuales de Argentina, donde convivan en armonía todo tipo de público, artistas y experiencias.

Ubicado en el corazón del país, también busca el desarrollo artístico, cultural y turístico en la región de Santa Fe, Entre Ríos y el Noreste argentino. El festival se llevó a cabo en la ex estación de trenes, Manuel Belgrano.

En las ediciones de 2018 y 2019 pasaron diversos artistas como Wos, Usted Señalemelo, Emmanuel Horvilleur, Indios, Salvapantallas, Louta, Juan Ingaramo, Marilina Bertoldi, El Kuelgue, Ainda, Conociendo Rusia, Ca7riel y Paco Amoroso, entre muchos otros.

Desde su tercera edición en diciembre de 2021, Harlem Festival terminó de consolidarse como uno de los festivales más importantes del país. Con más de 32 horas de música, dos escenarios uno dentro de la ex estación de trenes y otro al aire libre, fiesta, mucha expectativa y emociones Harlem Festival convocó a más de 15 mil personas y actualmente el público ya está expectante por vivir esta nueva edición.