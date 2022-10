Presentación del gran libro "Morir con dignidad en Argentina. Verdad o utopía"

El jueves por la noche se llevó a cabo la presentación del libro del Dr. Carlos Soriano, "Morir con dignidad en Argentina. Verdad o utopía". El auditorio "René Favaloro" de la Asociación Médica del Departamento Castellanos estuvo lleno de público expectante, que acudió a escuchar la disertación de "Pecas", como le gusta que lo llamen, especialista en Medicina de Emergencias y Magíster en Bioética. Entre abrazos y saludos, hubo también varios reencuentros de compañeros y doctores que hacía tiempo no se veían, con una pandemia por covid-19 de por medio que sacudió a todos.

Quien primero se presentó ante el público fue el Dr. Daniel Marfort, presidente de la AMDC. Agradeció a los presentes, a quienes hicieron posible que sucediera el encuentro y al Dr. Soriano por "su humildad y su simpleza, por haberse ofrecido desinteresadamente a exponer su libro en la ciudad".

"Uno comienza a recordar, luego de 27 años que lleva en la medicina, muchas situaciones que tuvo en la práctica con pacientes que estaban al borde de la muerte. Uno no sabe dónde está el límite entre ayudar para salvarlo o invadir al paciente", mencionó el Dr. Marfort.

Además, sumó al debate y reflexionó sobre el fallecimiento de su madre: "Es difícil cuando un ser querido pasa por estas situaciones. Hace poco perdí a mi mamá por una enfermedad que en cuatro meses terminó con su vida. Estuvo postrada, demacrada, desnutrida, muy decaída. Nosotros como hijos la llevábamos a todo lados para que se recupere. Hasta que me dijo: 'ya no quiero que me hagas más nada'. Eso me llevó a decir que sí hagamos esta charla para ver cuál es el punto de vista de la bioética, cuál es el comportamiento que debemos tener ante estas situaciones".

Luego, el Dr. Sergio Ortiz fue quien presentó al Dr. Carlos Soriano y su libro. Compañeros de toda la vida, grandes amigos y colegas, él mencionó las múltiples tareas que el autor tiene en torno a la muerte digna, que incluye proyectos de ley, ser expositor en la legislatura, miembro del comité de muerte digna, asesor y, por supuesto, también poeta y ensayista de artículos de divulgación científica.

A través de la definición del concepto de agonía, realizó algunas preguntas al público, para que respondieran a mano alzada. ¿Quién tiene miedo a morir?, ¿quién tiene miedo a morir agonizando?, ¿quién teme que un ser querido sufra o agonice? Las preguntas abrieron a la reflexión. "Creo que este libro es un grito desesperado y necesario", comentó Ortiz.

Para abrir su disertación, el Dr. Soriano agradeció y leyó un poema que escribió especialmente tras conocer la muerte del Dr. René Favaloro, sabiendo además que la sala en donde se encontraba llevaba su nombre. Todos aplaudieron sus versos, su lectura amorosa y apasionada.

La presentación de este libro fue interesante y a gran escala. El público sin dudas se llevó nueva información para también seguir reflexionando al respecto de este tema que el Dr. Soriano desea que deje de ser tabú. Por este motivo, seguirá recorriendo todos los puntos del país que quieran escuchar lo que tiene para decir y explicar, gracias a su investigación y trayectoria.