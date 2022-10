Una propuesta que no me sorprendió

Por Teresita Tosco - Porqué no me sorprendió, porque veía venir esta decisión. Los rescatistas de esta ciudad, mía y tuya, que salvan a los animales abandonados, generalmente en la calle, en caminos rurales, en alguna plaza; jóvenes rescatistas, hombres y mujeres que están en acción en nuestra ciudad, son gente inspirada, bravos emprendedores la mayoría, que están desde hace un tiempo reuniéndose para hablar, proponer, trabajar en conjunto con áreas municipales preparadas y equipadas para brindar estos servicios a la comunidad. Siempre sostengo que hablando sin imponer, proponiendo y aceptando las opiniones de los demás se pueden llevar adelante labores esenciales para el bien común. Tirando una línea, además, como al descuido, una línea cómo llamarla, didáctica instructiva educativa para todos aquellos que todavía no han entendido que a todos los animales les debemos respeto. Son seres vivos como nosotros los humanos a quienes el abandono nos duele; a ellos también. Y no pueden pedir socorro. Cuando vi en el perfil de mi Facebook esta propuesta, pensé, esto hay que difundirlo para que mucha gente se entere y se sume. A continuación, transcribo lo que encontré.



¡¡¡BUSCO VOLUNTARIOS!!! Martes y jueves va a estar el Colectivo Sanitario de 13.30 a 15.30 para buscar animales del barrio Monseñor Zaspe, empezar a tratar la sarna, como así también dar atención primaria a los que la necesiten. Me encantaría que si podés te sumes a hacerlo posible. Vamos a ir cuadra por cuadra para terminar con el problema. Empezamos en noviembre y la idea es continuar con los barrios que necesiten esta asistencia. Todo hablado y llevado adelante por Diego Lanzotti y Marcelo Pfaffen quienes corresponden al área Salud Pública y Zoonosis de la Municipalidad de Rafaela. Quiero contarles que vamos a ocuparnos de colaborar junto a Rescatistas Independientes en sarna, basura, garrapatas y castraciones, pero qué lindo cuando tenés un sí, cuando hay predisposición, y todo por el bien de los animales. Pensándolo mejor, es por el bien de todos. ¿Te sumás…?

Terminada esta propuesta escrita en Facebook, personalmente me permito proponer que quien decida sumarse, se comunique vía WhatsApp al 3492 642007. Escriba solamente ME SUMO.