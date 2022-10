Marcos Sosa "desde el COS estamos capacitados para atender pacientes de distintos Hospitales"

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - En la presente semana dimos difusión a un acuerdo celebrado entre Atilra y la Provincia de Santa Fe para otorgar asistencia en forma gratuita a pacientes oncológicos que no poseen obra social. Este convenio viene a cubrir y dar cumplimiento a una actitud solidaria hecha pública en el momento de hacer el lanzamiento del Centro Oncológico Sunchales y la nueva clínica de Atilra, actitud que, según lo ha resaltado el propio secretario general del gremio lechero, Héctor "Etín" Ponce, la voluntad que anima a quienes impulsaron el emprendimiento, es alcanzar en forma solidaria a toda la comunidad que así lo necesite, es por ello que el servicio de salud es brindado a afiliados de otras obras sociales, que hayan celebrado convenio, y para quienes están excluidos de las obras sociales obtendrán el servicio a través del acuerdo que hoy nos ocupa.

Para aportar mayores detalles hemos entrevistado a Marcos Sosa, coordinador administrativo del COS, y cuyas respuestas se ofrecen en esta página.



¿Cuándo se firmó el acuerdo?

"El pasado 5/09/2022 se firmó el "Convenio Marco de Colaboración y Asistencia Recíproca". Este convenio permite que las personas que no tienen cobertura de Obra Social puedan recibir tratamientos de radioterapia en el Centro Oncológico de Sunchales".

¿Harán derivaciones desde todos los hospitales de Santa Fe?

"Nosotros desde el Centro Oncológico estamos capacitados para atender a pacientes de diferentes hospitales dentro de la Provincia de Santa Fe. Hasta el momento, se realizó un tratamiento a un paciente de la ciudad de Santa Fe. Siempre que venga con autorizaciones pertinentes desde la provincia".

¿El convenio permitirá acceder a todas las prestaciones que ofrece el COS?

"El convenio permite la atención para tratamientos de radioterapia".

La atención ¿podrá ser requerida por pacientes o familiares? o ¿deberá mediar una indicación extendida desde el orden provincial?

"La autorización deberá ser remitida desde el Hospital derivante, siguiendo las líneas de autorizaciones que establece el Ministerio de Salud Provincial. Al día de hoy ya existe un circuito de autorizaciones de pacientes hacia Santa Fe. Lo que sucederá con la aparición de este convenio es que dentro de las opciones de derivación también se contempla nuestro Centro Oncológico Sunchales".

Más adelante agregó "dentro de la política social e institucional de ATILRA y OSPIL, trabajamos en la conformación de acuerdos que en definitiva suman a la gente. “Siempre estamos predispuestos a establecer nuevos lazos de solidaridad para con el prójimo, como lo pregona nuestro Secretario General Héctor Etín Ponce”.

"Un gran diferencia que tenemos como Centro Oncológico, es que trabajamos de manera mancomunada con nuestra Clínica Atilra. De esta forma, tenemos una amplitud en la cobertura prestacional, incluyendo un excelente servicio de imágenes, de UTI (Unidad de Terapia Intensiva), de Internación, de Guardia médica, etc. Por otra parte, mediante Fundación Atilra contamos con un servicio de hotelería propio y de gastronomía también propio, todo puesto a disposición de nuestros pacientes y familia. No es común que un Centro Oncológico pueda ofrecer un abanico tan abierto de servicios complementarios.

"Por todo ello, es que nos eligen cotidianamente pacientes que provienen desde diferentes partes del país e incluso de países limítrofes (en estos momentos, contamos con la atención de pacientes provenientes desde Bolivia!, por ejemplo)".