Atlético realizó su última práctica y cerró un año para el olvido

La Crema se entrenó en el predio Tito Bartomioli y concluyó un flojo 2022, donde peleó por no descender y no alcanzó la clasificación a la Copa Argentina 2023.

Atlético de Rafaela finalizó un olvidable año con una intensa labor y mucho fútbol en el predio Tito Bartomioli, en el autódromo Ciudad de Rafaela.



El plantel de Ezequiel Medrán trabajó en la mañana de ayer y el reencuentro será el próximo jueves 1 de diciembre para dar inicio a la pretemporada que los depositará en la temporada 2023 de la Primera Nacional.



Fue un año difícil. De principio a fin. Complejo. Muy complicado. Donde estuvo al borde del ‘abismo’. Cuando lo planificado quedó lejos de alcanzar cualquier expectativa soñada, a principios de mayo, hubo que meter un cambio de timón. Algo poco habitual por barrio Alberdi. Renunció Rubén Darío Forestello y llegó Ezequiel Medrán. El ex arquero albiceleste, haciendo sus primeros pasos como DT (debut absoluto en la categoría), y tomando un 'fierro caliente' como lo era el equipo en aquel momento del torneo.



Con 38 puntos conseguidos a lo largo de 36 partidos la Crema finalizó en el puesto 29 de 37 elencos. Ganó 8, empató 14 y perdió los otros 14 encuentros. Anotó 40 goles y recibió 43. Tuvo a una de las delanteras más goleadoras del torneo: Claudio Bieler (13) y Gonzalo Lencina (11).

De local supo ‘encontrar’ una cierta fortaleza que le permitió sostener la categoría. Consiguió el 55,56% de los puntos, fruto de 8 victorias y 6 igualdades. No ganó de visitante. La cuenta pendiente se extiende a 21 partidos, con 8 empates y 13 derrotas.



Por segundo año consecutivo Atlético no logró la clasificación a la Copa Argentina, por lo que en 2023 tampoco la jugará. En este 2022 tuvo una aceptable actuación en Copa Santa Fe, certamen donde el plantel se permitió 'renacer' anímicamente, alcanzando la semifinal y perdiendo con 9 de Julio de Rafaela. Como para que el año sea 'completo'...



Así, el DT Ezequiel Medrán, ratificado en el cargo para 2023, ya planifica el armado del plantel con el cual buscará dejar en el olvido, rápidamente, las pésimas campañas que viene teniendo Atlético con la intención de volver a poner al equipo en los primeros planos de la segunda categoría del fútbol argentino.



Ya se confirmó que el inicio de la preparación será desde el 1 de diciembre y en un primer momento la pretemporada será íntegramente en Rafaela.



Con respecto al plantel, el cuerpo técnico y dirigentes trabajan en el armado y en la posible renovación de aquellos contratos que se terminan en diciembre e interesan que continúen. Como también algunos que tienen una temporada más y se buscará cortarlos.



Ya se conoció que Franco Bellocq, Franco Faría y Jonatan Fleita, quienes terminaban sus vínculos a fin de año, no seguirán por barrio Alberdi. Lo mismo se anunció ayer con Facundo Nadalín y Jonás Aguirre (ver aparte).