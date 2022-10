Las Lobas ganaron y clasificaron

El jueves se puso en marcha la última fecha de la fase clasificatoria de la Copa Santa Fe Femenina de básquet, en la Zona A, con el cómodo triunfo de Ben Hur como visitante ante Libertad de Sunchales por 63 a 30. El equipo dirigido por Cristian Losano logró de esta manera clasificarse como segundo a la próxima instancia donde serán play offs.Los parciales en el Hogar de los Tigres fueron todos favorables a la visita: 19 a 3, 28 a 15 y 46 a 23.

Laura Rébola fue la figura del partido con 23 puntos y 14 rebotes, en tanto Patricia Saleg fue otro de los puntos altos en el goleo con 15. Delfina Astrada también tuvo un buen aporte con 9 puntos y 14 rebotes. Por el lado de Libertad, la principal goleadora fue Romina Ullua con 10 puntos, seguida por Yesica Yost con 8.

Cabe mencionar que San Lorenzo de Tostado -el otro clasificado- y Alma Juniors jugarán el martes en cancha del primero.En cada grupo clasifican los 2 primeros equipos. Posteriormente, en cuartos de final se jugarán play off y la etapa Final, será un Final Four (1ro vs 4to y 2do vs 3ro) a disputarse en una sede única, donde los ganadores definirán el torneo.