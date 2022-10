Rubiolo entre los 33 para la ventana de noviembre

El tramo final del calendario 2022 está próximo a iniciarse, y Los Pumas reaparecerán en escena en Inglaterra, primera escala y rival de la trilogía de compromisos de la ventana internacional de noviembre. El plantel nacional se reunirá nuevamente el lunes 31 en Londres, donde el domingo 6 de noviembre se medirá con el seleccionado en la Rosa (a las 11:15hs de nuestro país), en el estreno de la gira por el Reino Unido. El segundo compromiso será ante Gales y el último será con Escocia.

Con apenas 19 años, y luego de tener participación la semana anterior con Argentina XV en el torneo internacional realizado en Uruguay jugando los dos cotejos (ante USA Falcons y Los Teros XV) y apoyando un try, Pedro Rubiolo fue nuevamente incluido para seguir sumando valiosa experiencia internacional. Recordemos que el rafaelino tuvo su estreno con el seleccionado mayor en la última fecha del Rugby Championship (derrota ante Sudáfrica como visitante).

Por otra parte, en la lista se incluyen tres jugadores que podrían tener su debut en el seleccionado argentino, el salteño Eliseo Morales, el misionero Martín Bogado y el cordobés Franco Molina.

Además, retornan al plantel Francisco Gómez Kodela, Mateo Carreras, Lucas Paulos y Rodrigo Martínez, quien es convocado por primera vez en este ciclo. El plantel finalizó ayer su concentración en Manchester y se reunirá nuevamente el próximo lunes en Londres, ciudad en la que comenzará su trilogía de compromisos ante Inglaterra el domingo 6, a las 11,15 hora argentina, para luego medirse con Gales el sábado 12, a las 14.30 en Cardiff, y con Escocia el sábado 19, a las 12.15 en Edimburgo.

Cheika, en declaraciones a la página oficial de la Unión Argentina de Rugby (UAR), se mostró entusiasmado con la gira: "Estamos muy contentos de juntarnos para continuar con nuestro camino rumbo a la Copa del Mundo de 2023. El plantel tendrá algunas incorporaciones y cambios cada semana, y se le dará oportunidades a jóvenes talentos como Ignacio Ruiz, Pedro Rubiolo, Eliseo Morales, Tomás Albornoz, Mateo Carreras, Martín Bogado y Franco Molina".

"Por otro lado, lamentamos no poder contar con Guido Petti, Joel Sclavi, Rodrigo Bruni y Mayco Vivas, pero también habrá Pumas experimentados que no fueron seleccionados en esta lista, como Juan Imhoff, Agustín Creevy, Nicolás Sánchez, Benjamín Urdapilleta y Joaquín Oviedo, pero que pueden ser parte del equipo en los próximos partidos de la gira", agregó.



LA LISTA

Los 33 convocados son los siguientes: Tomás Albornoz, Matías Alemanno, Eduardo Bello, Gonzalo Bertranou, Emiliano Boffelli, Martín Bogado, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Lucio Cinti, Santiago Cordero, Tomás Cubelli, Jerónimo De la Fuente, Bautista Delguy, Thomas Gallo, Francisco Gómez Kodela, Juan Martín González, Santiago Grondona, Facundo Isa.Marcos Kremer, Tomás Lavanini, Juan Cruz Mallía, Rodrigo Martínez, Pablo Matera, Santiago Medrano, Franco Molina, Julián Montoya (capitán), Eliseo Morales, Matías Moroni, Matías Orlando, Lucas Paulos, Pedro Rubiolo, Ignacio Ruiz y Nahuel Tetaz Chaparro.