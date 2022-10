En instalaciones del Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT), se realizó la II Jornada de Prevención y Promoción de la Salud en torno a los consumos problemáticos. La misma estuvo organizada de manera conjunta por la Secretaría de Desarrollo Humano, el Dispositivo Integral de Abordaje Territorial (DIAT- SEDRONAR), el Centro de Orientación y Asistencia en Consumos de Sustancias (COA- APRECOD) y el Equipo DISER Rafaela- Dirección Provincial de Salud Mental.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe, comentó: “Estamos muy contentos por la asistencia de tantos profesionales y equipos comprometidos en esta problemática. Es una problemática que nos atraviesa a todos, y como Estado local, somos articuladores tanto con el Estado nacional, como con el provincial, para que juntos lo podamos abordar, y acompañar a las personas que atraviesan esta situación”.

“Nosotros veníamos trabajando en esta temática, pero con la pandemia se ha incrementado, y las situaciones que nos toca abordar, asesorar y acompañar, son totalmente distintas a las que estábamos acostumbrados. Y no nos podíamos encontrar por protocolo. Hoy disfrutamos poder adquirir más conocimiento para poder trabajar en este terreno. Es una temática muy compleja que requiere de mucho conocimiento, pasión, querer ver al otro como una persona que necesita ayuda con respecto a la salud y salud mental”, remarcó respecto al trabajo que se realiza.

“Esto debe continuar. Primero, hay leyes que constantemente salen para ordenar este tema. Pero por sobre todo, la dinámica y forma de trabajo y el abordaje de las personas que tienen situaciones de consumo problemático, va cambiando. Vamos a seguir trabajando”, finalizó Villafañe.



Red local

La vocal Zona Centro-Oeste del Consejo Ejecutivo-APRECOD, Graciela Rodríguez, destacó: “Estamos acompañando la organización de estas jornadas. Hace casi un año que estamos vinculados, a raíz de un convenio que se ha firmado con el Municipio para la conformación de un equipo de Centro de Orientación Local”.

“Estamos tratando de construir red en la localidad. La primera jornada se organizó bajo la temática de salud mental. Hoy venimos a sumar, acompañar estas iniciativas en lo que tiene que ver con reforzar la red, construir con distintas miradas para obtener más y mejores respuestas para la problemática”.

Al referirse al trabajo que se realiza a nivel local, Rodríguez explicó: “Son equipos con mucha dinámica de trabajo. Ya se está trabajando en la agenda, proponiendo otras actividades, tanto en lo que es la formación, como en el repensar y retrabajar las acciones que se llevan adelante, no solo desde APRECOD, sino también en lo que es el equipo de salud mental, porque en este edificio confluyen varios de estos equipos”.

“El abordaje de los consumos problemáticos es el gran desafío de este momento y cómo construimos y formamos actores a la altura de las circunstancias que nos toca transitar en esta época”, concluyó Graciela Rodríguez.



Plan Provincial de Salud Mental

A su turno, la directora provincial de Salud Mental, Celina Pochettino, manifestó: “Hoy celebramos poder realizar esta jornada tan importante en perspectiva de la transformación del modelo de cuidados que llevamos adelante en la Provincia de Santa Fe. Estamos recorriendo cada territorio para construir el Plan Provincial de Salud Mental. En eso es fundamental el trabajo intersectorial. Por eso, trabajamos junto a APRECOD en perspectiva de salud mental y consumos problemáticos”.

En ese punto, "celebramos lo que se da en Rafaela; en particular por el trabajo articulado entre Municipio, Provincia, Nación. Y sobre todo, la participación de los equipos de salud y de otros ministerios para pensar la problemática del consumo, que sin duda, es uno de los desafíos de la época; uno de los modos en los que se presentan los sufrimientos. Y nos tiene que ocupar y preocupar, no solo a los equipos de gestión, a los equipos de salud, desarrollo social o niñez, sino también a la comunidad toda, porque todos tenemos una responsabilidad en los modos en que abordamos, que tratamos, en que hacemos lugar a los modos de padecimiento de nuestra época”, sumó.

Sobre el Plan Provincial de Salud Mental, Pochettino, detalló: “Nuestra provincia tiene leyes que ordenan cómo hay que trabajar en Salud Mental. Desde el '91, es la ley provincial. También hay una muy cuestionada ley nacional, donde se dicen muchas falacias, y nos interesa decir que para nosotros es una ley muy auspiciosa en materia de derechos”.

Al mismo tiempo agregó que “falta implementarla. Lo que venimos haciendo a lo largo de la provincia es lo que hoy pasa en Rafaela. Integramos el protagonismo del municipio, los distintos actores provinciales, el Estado nacional, y estamos escribiendo el plan provincial. Esta provincia tenía leyes, pero no tenía un plan. Y eso dispersa los esfuerzos de la política, pero también es lo que ordena, dónde, qué prioridades tenemos. Hay una agenda que va a continuar con actividades presenciales, donde cada uno pueda aportar a este plan provincial, acciones locales para fortalecer cada territorio, de acuerdo a sus particularidades”, cerró.



Presentes

Participaron, la directora de la Dirección Provincial de Salud Mental provincial, Celina Pochettino; la vocal del Consejo consultivo Zona Centro Oeste- APRECOD- Ministerio de Desarrollo Social, Graciela Rodríguez; la delegada por Rafaela de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, Jorgelina Donati; la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe; el subsecretario de Salud, Diego Lanzotti; la directora de la Regional II, Eter Senn; el concejal Martín Racca; y equipos profesionales.