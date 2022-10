En Josefina arrancan las semifinales de Primera B

La actividad en cuanto a los torneos oficiales de la Liga Rafaelina tiene como principal interés para esta parte final del año la definición de los ascensos de Primera B a Primera A para 2023. Ya se conoce que han descendido Talleres de María Juana y Bochazo de San Vicente, pero deben determinarse sus reemplazantes.

Como viene siendo frecuente, lamentablemente los partidos no siempre se pueden disputar en los días y horarios que los dirigentes esperan, debido a la cuestión de seguridad. Ante la disputa del partido del domingo por Copa Santa Fe entre 9 de Julio y Argentino de Rosario, las semifinales no estarán en los días habituales.

Una de ellas se jugará este viernes. Será la que animen Deportivo Josefina vs. La Hidráulica de Frontera en cancha del primero, con el arbitraje de Mauro Cardozo. El partido principal comenzará a las 22 (previamente, 20.30 en reserva). Hoy también jugarán en Reserva, Bella Italia vs. Independiente de San Cristóbal, en Bella Italia a las 21.

Cabe recordar que Argentino de Humberto vs. Sp. Roca jugarán el lunes a las 20.30 hs Reserva y 22 hs. Primera, en Humberto, mientras que Sp. Santa Clara vs. Atl. Esmeralda lo harán el sábado a las 17.30 horas (Reserva Sp. Santa Clara vs. San Martín a las 16 horas), en Santa Clara.



LA RECOPA EN QUILMES

En Primera A cabe recordar que el 9 de noviembre se disputará el partido por la Recopa Departamento Castellanos entre Argentino Quilmes (campeón de Copa Centenario) y Ben Hur (campeón del Absoluto). Ese encuentro será en el estadio Agustín Giuliani, y ya fue confirmado el horario, a las 21.30. Luego de ese encuentro habrá terminado una intensa temporada del principal nivel del fútbol liguista.

Cabe tener en cuenta que ambos equipos son parte también del Regional Amateur.