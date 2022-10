9 de Julio sacó rápidas ventajas y no pasó sobresaltos en Santa Clara

Tras los empates ante Ben Hur y Juventud el León sabía que tenía que traerse los tres puntos, sobre todo para reencaminarse en el grupo en el cual antes de este juego estaba tercero. Y lo hizo con autoridad, para saltar al primer puesto (9 de Julio quedó con 5, Ben Hur y Juventud con 4, y Santa Clara 0) y esperar lo que pase el domingo entre los equipos mencionados, pero sabiendo que ahora el panorama es distinto y que luego le quedarán todavía otros tres cotejos para completar la primera fase.

Fue fundamental para el equipo de Werlen golpear de entrada, en lo que se refiere a convertir. Y lo hizo por partido doble en cuestión de minutos. A los 3 minutos se estrenó en la red Sequeira con la camiseta juliense, y a los 7 fue Centurión con un potente remate el que volvió a vulnerar la valla de Bonetto.

El dueño de casa quedó shockeado tras esos dos tantos tempraneros y durante gran parte de ese primer tiempo el juego fue un monólogo del León. Sólido en el fondo, con un buen trabajo dándole fútbol de Larrea y Laena, y arriba con desnivel por parte de Monserrat y Sequeira.

Hubo chances para Sterren, Monserrat y algún volante que se desprendía en ataque. También generando varias acciones de pelota parada que por poco no pudieron concretarse en gol.

En el segundo tiempo la sucesión de cambios luego de los 15 minutos hizo el partido más parejo, pero si bien Santa Clara generó algunas aproximaciones, Joaquín Gómez se mostró seguro para mantener el arco en cero, además con un buen trabajo defensivo de sus compañeros.

En la parte final tuvieron minutos Ruiz Díaz e Ibáñez, que seguramente serán titulares el domingo ante Argentino de Rosario en la segunda final de la Copa Santa Fe. Al primero le anularon un gol que no quedó demasiada clara la sanción del árbitro, y el arquero le ahogó el suyo al chaqueño. De todos modos, el partido estaba prácticamente liquidado desde hacía rato.

Así el "9" tuvo una buena noche, para ganar confianza y esperar de la mejor manera los próximos encuentros.



SANTA CLARA F.C. 0 - 9 DE JULIO 2

Cancha: Santa Clara F.C. Árbitro: Martín Arce (Santa Fe).

Santa Clara F.C.: Tobías Bonetto; Efrain Vaudagna (62' Laureano Serra), Andrés Esquivel, Alvaro Carubini y Darien Vaudagna; Elian Aquino, Walter Portillo, Santiago Quaranta (62' Diego Franz) y Jonás Ferrero; Leandro Milese (62' Patricio Ojeda) y Benjamin Aguirre. Sup: Blas Quaranta, Walter Holann, Marcelo Portillo, Wilson Enriquez, Patricio Ojeda, Laureano Serra y Diego Franz. DT: Ariel Milacher.

9 de Julio: Joaquín Gómez; Facundo Centurión, Elvis Hernández y Andrés Velazco; Martín Sterren (68' Matías Loboa), Agustín Vera (62' Wilson Ruiz Diaz), Augusto Laena, Leandro Larrea (68' Lautaro Ocampo) y Sebastián Acuña (62' Maximiliano Aguilar); Gastón Monserrat y Agustín Sequeira (68' Maximiliano Ibáñez). Sup: Segundo Cejas, Galiasso. DT: Marcelo Werlen.

Primer tiempo: a los 3' gol de Sequeira (9) y a los 7' gol de Centurión (9).

Incidencia: 35' ST expulsado Esquivel (SC).