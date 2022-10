Simulacro de evacuación en el Colegio San José

Las diferentes fuerzas que integran la Junta Municipal de Protección Civil, en conjunto con el Colegio San José, llevaron a cabo ayer un simulacro de evacuación del edificio ubicado en la esquina de Necochea y 9 de Julio para evaluar su preparación ante cualquier evento inesperado que pudiese ocurrir.

La actividad comenzó a las 9:30 con la salida de alumnas, alumnos y docentes del establecimiento, hacia la plaza 25 de Mayo, y la posterior llegada del personal para atender los distintos factores de la emergencia, como un eventual incendio y problemas de salud del personal.

Una vez finalizado el procedimiento, el Jefe de la División de Protección Civil, Diego Álvarez, explicó que se trató de “un simulacro de explosión de la parte eléctrica que puede suceder en cualquier escuela. Para esto, la institución ya venía trabajando en el tema de higiene y seguridad interna con la evacuación”.

A partir de este ejercicio, “pusimos a prueba y funcionó muy bien, ya que en menos de tres minutos y medio, ya estaban en la plaza 25 de Mayo, teniendo en cuenta que son una comunidad escolar con más de 700 alumnos y el cuerpo docente”.

Al evaluar el resultado, Álvarez destacó: “Fue altamente positivo. Las fuerzas han trabajado muy bien y como lo esperábamos. La idea es que todos los que integramos la Junta Municipal de Protección Civil estemos preparados para algo que quizás nunca suceda, pero no que suceda algo para lo que no estamos preparados”.

En este sentido, los aspectos que se evaluaron fueron el tiempo de respuesta, de evacuación y el modo en el que trabajan las fuerzas de seguridad. Se planteó un escenario de tres accidentados en el interior: una persona con una pierna quebrada, otra con un problema respiratorio y un tercero inconsciente.

Para detectar a este último, utilizaron un perro entrenado: “Su función fue rastrearla en el interior de la escuela. Esa es la tarea de búsqueda y rescate que desempeña este animal que pertenece a Protección Civil de la Municipalidad. Hoy fue su primer ejercicio luego del período que lleva de entrenamiento”.

Sobre en nivel de conocimiento que tenían los participantes, explicó: “Solamente las autoridades del colegio sabían de esta actividad. Pero los alumnos, alumnas y docentes, no. Sí les adelantamos a las familias para que no se asustaran porque el objetivo era hacerlo lo más real posible para evaluar todos los aspectos. Las fuerzas tampoco conocían del simulacro”.

Finalmente, el Jefe de Protección Civil agradeció “a la entidad escolar que fue la que nos abrió las puertas cuando le propusimos la idea de llevar a cabo este ejercicio que nos posibilita estar preparados para cuando suceda un evento inesperado”.