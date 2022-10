La deuda de empresas para poder importar es récord

La escasez de dólares que traba la economía argentina provocó que la deuda externa de las empresas por importaciones alcanzara un récord de US$ 28.202 millones al cierre del segundo trimestre de este año, según informó ayer el Banco Central de la República Argentina.

Con relación al primer trimestre el incremento fue de US$ 3.485 millones y comparado con el mismo período de 2021 el alza fue de US$ 5.420 millones. "Dicho aumento de deuda podría estar explicado por el efecto de las adecuaciones a la normativa de exterior y cambios en materia de pagos de importaciones, que entraron en vigencia a partir de diciembre de 2021", señaló la autoridad monetaria en un comunicado de prensa.

En el período en estudio, el BCRA se vio obligado a restringir el acceso al mercado de cambio a las empresas debido, principalmente, a la demanda de reservas para hacer frente al pago del sector energético. Además, hubo un menor ingreso de divisas dada la reticencia de los exportadores de cereales en convalidar el tipo de cambio oficial.

La deuda externa total del sector privado al 30 de junio ascendió a US$ 83.358 millones con un incremento de US$ 2.712 millones en el trimestre. Durante este período la deuda por importaciones trepó US$ 3.923 millones. Este aumento se vio parcialmente compensado por una baja de la deuda financiera de las compañías que saldaron vencimientos por US$ 1.211 millones entre abril y junio de este año.

Al mirar cada componente de este pasivo, se observa que la deuda comercial trepó a US$ 43.589 millones, lo que implica un alza de US$ 3.923 en el trimestre (coincidente con las importaciones) y US$ 5.104 con respecto al 30 de junio de 2021.

La deuda externa por exportaciones de bienes totalizó US$ 5.782 millones mostrando una suba de US$ 298 millones con respecto al trimestre previo y una caída de unos US$ 1.831 millones comparado con el mismo periodo del 2021.

A su vez, la deuda externa por servicios alcanzó US$ 9.605 millones, registrando una suba de US$ 140 millones respecto del trimestre anterior y acumulando un incremento de US$ 1.516 millones en la comparación interanual.

La deuda externa financiera del sector privado totalizó US$ 39.768 millones, observándose cancelaciones netas por US$ 1.211 millones en el trimestre y por US$ 2.664 millones respecto a junio de 2021. (NA)