El dólar blue bajó a $290

El dólar paralelo continuó ayer en baja y cerró la rueda cambiaria a $290 en la punta vendedora y los tipos de cambio financieros operaron dispares, según los principales indicadores del mercado cambiario. El dólar blue bajó dos pesos, y perdió tres en las últimas dos ruedas, alcanzando la cotización más baja de las últimas nueve semanas, y la la brecha cambiaria con el dólar mayorista se redujo a 86,2 por ciento.

El dólar sigue bajando a fin de mes, contrariando la tendencia estacional al alza, y los operadores del mercado opinaron que con la vigencia del blanqueo para la construcción hay sobre oferta de dólares porque las empresas están vendiendo dólares para blanquear pesos. Agregaron que los blanqueos ayudan a que se genere una sobreoferta de dólares muy importante y esto mantiene pisado al dólar blue.

El Banco Central volvió a comprar divisas por un millón de dólares y tras vender ayer US$ 49 millones acumula en la semana un saldo negativo de US$ 44 millones.

En la bolsa porteña el dólar Contado con Liquidación interrumpió la racha alcista y cae 67 centavos hasta los $305,26 y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista alcanzó el 95,9%. El dólar MEP subió 68 centavos hasta $292,96 y el spread con el dólar oficial llegó al 88,1%. El ahorro o dólar solidario que incluye la carga impositiva subió 17 centavos hasta los $267,83 para la venta y el turista o tarjeta aumenta 18 centavos y se ubica en $284,06.

El dólar Qatar trepó 18 centavos y cotizó a $324,64, se ubicó a $34,60 del paralelo y este tipo de cambio que se aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los US$ 300 mensuales, se mantuvo como el más caro del mercado.

La cotización mayorista que regula el Banco Central cerró a $155,69, treinta centavos arriba del cierre del miércoles. Con esta suba el tipo de cambio mayorista acumula en la semana una suba de $1,90, muy pareja con los $1,87 de aumento en la semana anterior y el volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 244,780 millones. (NA)