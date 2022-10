El Gobierno busca nuevas alternativas para saltar la grieta interna por las PASO

En medio de las tensiones internas que atraviesa el Frente de Todos ante la posibilidad de eliminar las PASO en 2023, el presidente Alberto Fernández analiza distintas alternativas que permitan acercar posiciones entre los diferentes socios de la coalición oficialista.

Fuentes de la Casa Rosada precisaron a NA que el jefe de Estado está decidido a que se realicen las PASO, pero aclararon que analiza impulsar en el Congreso de la Nación modificaciones en la Ley Electoral para "achicar el tiempo" entre la realización de las elecciones primarias y la general.

No obstante, reconocieron que "está verde" la posibilidad de acercar las fechas, cuya decisión tendría como objetivo "reducir la especulación" financiera entre una elección y la otra, pudiendo evitar una posible corrida cambiaria como la que se generó luego de que el expresidente Mauricio Macri perdió las PASO en 2019.

En esa línea, una segunda posibilidad que barajan desde Balcarce 50 es que en las PASO no se elijan fórmulas sino candidatos, lo que permitiría que quien se ubique en el segundo puesto de la interna pueda acompañar en la boleta al ganador.

"Para las dos cosas hay que modificar la Ley Electoral en el Congreso. Alberto no va tomar la decisión de cambiar el calendario electoral por decreto", explicaron a Noticias Argentinas desde su entorno.

La discusión volvió a ubicarse en el centro de la escena política, dado que el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, planteó en las últimas horas que "la mayoría de los gobernadores e intendentes quieren convencer al Presidente" de que suspenda las PASO.

En declaraciones radiales, el funcionario nacional afirmó que la discusión sobre las primarias abiertas y simultáneas "es pública y el 100% de los gobernadores se manifestaron a favor de que no haya cuatro elecciones en el año".

Más allá de la discusión que se abrieron en torno a las PASO, desde la Casa de Gobierno recordaron: "En 2019 el Frente de Todos fue con una fórmula única, no hubo elecciones primarias en los hechos. Los candidatos siempre se consensuaron".

A pesar del historial del peronismo en el armado de las fórmulas electorales de común acuerdo, aseguraron que el Presidente quiere que el candidato "se elija sin dedismo" para que cuente con el peso suficiente dentro de la coalición gobernante.

"Alberto siempre dijo que quería las PASO y que iba a competir. El pedido de eliminarlas que hicieron algunos gobernadores no es nuevo. Lo venían planteando desde hace tiempo, pero ahora tomó estado público", resaltaron.

Si bien reconocieron que "el electorado está dividido internamente", desde el albertismo sostienen que las PASO son la mejor forma de superar las fricciones internas, a pesar de que cerca de la presentación de listas "los candidatos se van corriendo y se llega a consensos porque el candidato es el proyecto".

"Ahora no importan los candidatos sino encaminar la economía y seguir gestionando, porque el 2023 hay que construirlo con gestión", resumieron fuentes cercanas al mandatario.



APOYO DE HUGO MOYANO

AL PRESIDENTE FERNÁNDEZ

El secretario general del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, respaldó ayer una hipotética candidatura de Alberto Fernández en las Elecciones de 2023 al señalar que "lo apoyaría" si el Presidente decide postularse. "Si él está dispuesto a hacerlo, yo lo apoyaría", afirmó Moyano en medio del creciente rumor dentro del Frente de Todos (FdT) de que el mandatario podría presentarse el año próximo en busca de la reelección.

La palabra del sindicalista se produce luego del cruce entre Máximo Kirchner y Aníbal Fernández. El diputado y líder de La Cámpora había calificado de "raro" el hecho de que Alberto Fernández compita en unos nuevos comicios, mientras que el ministro de Seguridad salió a respaldar al jefe de Estado: "Absolutamente, lo apoyo para la reelección".

Moyano también habló del principio de acuerdo que Camioneros logró el miércoles por un aumento del 107% de recomposición salarial más un bono de 100 mil pesos, luego de semanas de tensión e incertidumbre. "Lo que venimos discutiendo lo hemos superado, pero hay algunas cosas pendientes que queremos cerrarlas", remarcó.

En ese sentido, intentó bajarle la espuma a los cruces que tanto él como su hijo Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio, tuvieron con la ministra de Trabajo, Kelly Olmos.

"Hay que distinguir que a pesar de todo, el Gobierno nunca le puso trabas a la discusión paritaria", suavizó sus críticas en declaraciones radiales. (NA)