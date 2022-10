Declararon de Interés Municipal "Luz de Octubre", de Alcides Castagno

El proyecto fue una propuesta del Concejal Lisandro Mársico (PDP) y contó con pleno apoyo de todos sus pares.Castagno, quien estuvo presente en la sala, acompañado de parte de su familia, recibió elogiosos conceptos hacia su persona y la importancia de sus publicaciones para la ciudad.El trabajo consta de un primer tomo "Rafaela, sus hacedores" y un segundo "Rafaela, sus personajes", y “en ellos deja testimonio escrito de los hacedores y personas gravitantes que forman parte de la rica historia de Rafaela, Castagno plasma en dos documentos su visión, su aprendizaje y experiencia vivida con quienes se transforman en protagonistas de sus historias” sostiene en los argumentos de su propuesta el demoprogresista.En un párrafo, Mársico define bien cabalmente a Castagno y la motivación de su indicando: “se puede observar en diferentes pasajes de las obras, su profundo amor por Rafaela, a decir de su propia expresión: "Es el lugar donde a vivir me quedo y a morir espero".“En ambas publicaciones -agrega el edil del PDP- son un rico acervo de la vida y obra de las personalidades que aborda, desde aquellos que sentaron las bases de esta pujante Ciudad, hasta los que no pasaron desapercibidos, para su historia, porque dejaron una huella imborrable en el ámbito que se desempeñaron”.A la hora de brindar los fundamentos de su proyecto, en la sesión de la víspera, Mársico apuntó: “existe un patrimonio en nuestra ciudad, un archivo municipal, un patrimonio cultural, los museos que el Estado solventa y apoya, pero después está todo ese acervo que los particulares fueron juntando y archivando a lo largo de su vida, fueron partícipes de vivencias y las fueron guardado en su casa, a veces porque era parte de su trabajo, pero sobre todo por el amor a Rafaela y a sus personajes de distintos momentos de la historia de nuestra ciudad, que no pasaron desapercibidos en su momento y fueron importantes por sus acciones”.“Una de esas personas es Alcides, que dedicó su vida a eso, a conservar las historias de otros y qué valioso es para el patrimonio de la ciudad ese trabajo que hace e hizo”, aseguró, y en ese sentido le agradeció a Castagno porque “buscar e investigar las historias de los hacedores y de los personajes que hoy ya no están en vida tiene valor incalculable debido a que si alguien no las cuenta algún día se van a perder".ARCHIVOVIVIENTELa Concejala Alejandrá Sagardoy (UCR-JxC) comentó que en sus libros, Castagno “le da valor a quienes nos precedieron y lo inspiraron escribir sus historias, porque hicieron esta Rafaela pujante y dejaron su huella, pero Alcides es un archivo viviente y quiero felicitarlo por su trabajo”Brenda Vimo (PJ) expresó que “los rafaelinos vemos en Alcides, la rafaelinidad, sos el tipo que hace la historia escribiendo nuestra historia”Y Leonardo Viotti (UCR-JxC) apreció la trascendencia de “escribir la historia de Rafaela para que con el tiempo no se pierda y por eso hay que resaltar y reconocer la labor de Alcides, que tiene como una de sus mayores características a la generosidad porque comparte toda la información y la investigación que ha realizado durante tanto tiempo”.Luego de recibir una plaqueta, Castagno hizo un escueto, pero muy sentido discurso marcando su “alegría y emoción” por “estar acompañado de mi familia y por este Concejo, que es la síntesis de lo que es Rafaela, un lugar en el que la gente piensa distinto pero siente igual”.