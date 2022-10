El Predio de la Flor pasa a la Provincia

Finalmente, luego de siete meses, y entre el apuro del oficialismo para cederlo y el tiempo que se tomó la oposición para tener las mayores garantías de que la ciudad efectivamente lo que lo prometen por lo que da, se pudo cerrar la historia.Lo concreto y medular de la norma se puede resumir en las siguientes exigencias: el plazo para la ejecución de obra es de 10 años, como máximo; la licitación deberá efectuarse por los tres edificios, y deberá ser licitada y adjudicada antes del 01 de diciembre del año 2023; se reserva para el Concejo una superficie cubierta mínima de 1.000 m2 y de 2.500 m2 para las dependencias de la Municipalidad. A su vez, se establece que en el resto de la superficie a construir se deberá considerar: espacio de estacionamiento, estudio de ingeniería de tránsito y categorización de la obra, conforme a lo establecido en el Código Urbano de Rafaela.Asimismo, se deja constancia expresa que “el incumplimiento total o parcial de cualquiera de los cargos citados dejará sin efecto la donación, restituyéndose el predio descrito al dominio municipal”.También se dispone “la designación de un profesional por parte del Concejo Municipal y uno por el Departamento Ejecutivo Municipal, quienes tendrán a su cargo el seguimiento del programa de necesidades, según los intereses de cada una de las partes respectivamente”.Además, se deja fehacientemente aclarado que “finalizada la obra del Concejo Municipal y dependencias del Departamento Ejecutivo Municipal, la donataria transmitirá a título gratuito la fracción de terreno en que se erijan dichas obras a la Municipalidad de Rafaela, quedando a cargo de la Provincia de Santa Fe el trámite de subdivisión como así, los gastos que ellos generen para tal cometido”.CONTRAPUNTOTras la exposición de Juan Senn (PJ) expresando su satisfacción por el trámite favorable que tendría la donación, Leonardo Viotti (JxC), le puso un poco de pimienta a la reunión al sostener que “la ordenanza inicial recibida nada tiene que ver con lo que estamos votando, no tenía la seguridad necesaria ni una redacción que brinden un reaseguro de cumplimiento. Sufrió cambios y el tiempo que nos llevó fue para que la Ordenanza sea completa y defienda los intereses de los rafaelinos”Ceferino Mondino (PRO) sorprendió a propios y extraños al despacharse diciendo: “siento por primera vez que en la oposición actuamos como oposición. Sirve para empezar a cambiar la imagen que los vecinos tienen de la oposición: de blandos, que aprobamos todo lo que nos llega del Ejecutivo”.Y cerró fuerte: “ojala que esta ordenanza no se tenga que aplicar para que nos restituyan el predio”No le cayeron nada bien a Senn estos discursos donde la oposición calificó de “precaria” al proyecto original y se atribuyó todo el trabajo para alcanzar una mejor redacción y les recordó: “como concejales no hicimos más que cumplir con nuestro laburo. Lo que salió es producto de las charlas que mantuvimos y le fuimos incorporando”.“Pero quiero que quede claro -dijo enfáticamente- , y no se confundan, no estamos votando un cheque en blanco porque en el proyecto que llegó del Ejecutivo claramente se establece el cargo que tiene la Provincia por la donación”TRANSPORTEADAPTADOSobre tablas se aprobó un proyecto de Ordenanza del Ejecutivo pidiendo al Cuerpo autorización para recibir de la Comisión Asesora Municipal del Discapacitado de Rafaela los fondos necesarios para efectuar la compra de una unidad de transporte destinada al Servicio de Transporte Social Adaptado.Se requiere también autorización para adquirirlo por el sistema de compra directa en función de la premura para ponerlo en servicio debido a que uno de los tres vehículos sufrió un siniestro y su reparación se verá considerablemente demorada.El dinero que la Comisión transferirá al Gobierno para la compra de la unidad son $ 11 millones.PENITENCIARIOSPARA LA ALCAIDÍAEl Concejal Lisandro Mársico (PDP) consiguió acompañamiento de sus pares para solicitar al Ministerio de Seguridad de la Provincia que “proceda a arbitrar los mecanismos pertinentes a los fines de que la Alcaidía de la Ciudad de Rafaela sea operada por agentes pertenecientes”Argumenta Mársico que en el lugar está “desbordado la capacidad de alojamiento” y el personal que se encuentra a cargo de la custodia de las personas son agentes policiales pertenecientes a la Unidad Regional V, “los cuáles no se hallan preparados para dicha función; siendo que quienes deberían estar a cargo de los reclusos es el personal perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial, entrenado especialmente para esa tarea”.PIDENINFORMESPor su lado, JxC logró aprobar el pedido de informes al Ejecutivo para que brinde precisiones sobre la confusa situación ocurrida días atrás, cuando un minibús, cuyo conductor supuestamente no estaba habilitado para su manejo, colisionó contra un rodado particular, en la intersección de Luis Maggi y Perú.En concreto se pide que se detalle: cómo se produjo el accidente y quienes fueron las partes intervinientes; si el conductor del vehículo municipal tenía licencia reglamentaria; individualizar al responsable de la designación de quienes conducen los minibuses y cuál es la dependencia contralora de la documentación que presentan los choferes y el seguimiento de los vencimientos de sus licencias; frecuencia con la que se realizan estos controles; y la metodología de supervisión a los choferes en los horarios de recorrido.