Cine Belgrano: Muestra Itinerante del BAFICI

Vuelve a Rafaela la Muestra Itinerante del BAFICI, edición 2022 y el Cine Teatro Municipal Manuel Belgrano será nuevamente sede de la programación, que se extenderá desde hoy, viernes 28 de octubre, hasta el martes 1 de noviembre.

Esta es una oportunidad única para ver cine independiente que no se exhibe en las pantallas de difusión más comerciales, con una selección de largometrajes, mediometrajes y cortometrajes ficcionales y documentales de diferentes países como Argentina, Guatemala, Estados Unidos, México, Francia, Uruguay, Suiza y Bielorrusia.

Las funciones serán a las 21:30, con una entrada general de $ 300.

Hoy se proyectará “Cadejo blanco”, Guatemala / Estados Unidos / México, 2021, Dir. Justin Lerner, (Ficcional), 125 min.

Mañana, “Amancay”, Argentina, 2022, Dir. Máximo Ciambella, (Ficcional), 67 min; 30/10 - “Viaje a la semilla”, Argentina – Francia, 2021, Dir. Magdalena Bournot, (Road movie), 61 min; el 31, “El filmador”, Uruguay, 2022, Dir. Aldo Garay, (Documental), 70 min.

El 1 de noviembre será el turno de los cortometrajes: “Ahora ya sé dónde encontrarte”, Argentina, 2022, Dir. Diego Berakha, 6 min; “Action”, Suiza, 2022 Dir. Benoît Monney, 6 min; “Falos” Argentina, 2022, Dir. Wilson López, 15 min; “EnriqueTa”, Argentina, 2022, Dir Valeria Dana, 15 min; “Una habitación simple”, Argentina, 2022, Dir Nicolás Dolensky, 17 min y “Too Big Drawing”, Biolorrusia, 2021, Dir. Genadzi Buto, 6 min.



ESPACIO INCAA

El estreno nacional de esta semana es “La chica nueva”, de Micaela Gonzalo, protagonizada por Mora Arenillas y Rafael Federman.

Jimena viaja a Río Grande, isla de Tierra del Fuego, en el extremo sur de Argentina al encuentro de su medio hermano, Mariano. Casi sin dinero para el pasaje se las arregla para llegar con la única esperanza de que esa región fabril la reciba.

Se podrá ver hasta el martes a las 20:00. La entrada general es de $ 100 y se aplica el descuento a jubilados y estudiantes, con un valor total de $ 50. Es apta para mayores de 13 años.



SEGMENTO INFANTIL

"Lilo, Lilo, cocodrilo", es la propuesta familiar de la semana que se proyectará a las 18:00, doblada y en 2D.

Esta comedia musical combina acción en vivo y animación dirigida por Will Speck y Josh Gordon. Es una adaptación del cuento infantil del mismo nombre y su precuela "The House on East 88th Street" de Bernard Waber. La película es protagonizada por Shawn Mendes como la voz de Lilo, junto a Javier Bardem, Constance Wu, Winslow Fegley, Scoot McNairy y Brett Gelman.

Su sinopsis dice que la familia Primm se traslada a la ciudad de Nueva York y su joven hijo Josh lucha por adaptarse a su nueva escuela y a sus nuevos amigos. Pero todo cambia cuando descubre a Lilo, un cocodrilo cantante que vive en el ático de su nueva casa al que le encantan los baños, el caviar y la buena música. Los dos se hacen amigos rápidamente, pero cuando la existencia de Lilo se ve amenazada por el malvado vecino Mr. Grumps, los Primm deben unirse con el carismático dueño de Lilo, Héctor P. Valenti.

La entrada general es de $ 600. Es apta para todo público.



PROMOCIÓN 2X1

Continúa la promoción 2x1 en entradas para funciones cinematográficas de los días viernes, sábado y domingo, que sean adquiridas con tarjetas de débito o crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA.

Este beneficio se extenderá hasta diciembre inclusive. Se recuerda, además, que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función.