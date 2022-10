Tiene 11 años, y fue abusado sexualmente por compañeros

Una mujer denunció que su hijo de 11 años fue abusado sexualmente por al menos tres compañeros, asistentes a una escuela de la localidad bonaerense de Villa Trujui, en el partido de Moreno, durante el viaje de egresados que realizaron a la Costa Atlántica, y responsabilizó a los docentes que los acompañaron por amedrentar a los alumnos, para que borraran videos sobre los ataques, y no contaran lo sucedido.



DENUNCIA

La denuncia fue radicada por la madre del niño abusado, que se identificó como Leila, en la Comisaría 2ª de Villa Trujui.

Si bien los chicos regresaron de su viaje hace días, la mujer relató que su hijo se quebró cuando le contó lo sucedido durante el viaje que los tres sextos grados de la Escuela Primaria Nº 60 de Villa Trujui, hicieron a la localidad balnearia de la Lucila del Mar.

Según consta en la denuncia, el niño relató que "una noche, al menos dos de sus compañeros se subieron a la cama en la que dormía y le colocaron sus miembros en la boca, mientras un tercero filmaba con un celular".



SITUACIÓN

REPETIDA

Esta situación al parecer se repitió en al menos otras dos oportunidades, y los videos fueron distribuidos entre el resto de los alumnos que fueron al viaje, e incluso llegó a los docentes, de acuerdo al relato de la mujer.



AMENAZADO

Además, la víctima contó que fue amenazado en varias oportunidades por sus agresores, a tal punto que en una ocasión no lo golpearon porque fue defendido por otro compañero.

"Me dijeron que durmiera con un ojo abierto y empezaron a amenazarme", reveló el niño a su madre, quien ante la Policía agregó "le decían piernas de caballo, te vamos a violar, no lo dejaron dormir".



NEGATIVA

Una vez que Leila supo lo sucedido y vio el video que guardó uno de los menores, radicó la denuncia en la comisaría 2da de Moreno y luego fue a la puerta de la Escuela Primaria N° 60 Eva Perón, ubicada en Hernandarias y Plus Ultra, del barrio Villa Ángela, para dialogar con las autoridades.

Pero los dirigentes del establecimiento no la recibieron, y los docentes que los acompañaron en el viaje minimizaron lo sucedido.

"No solo le habían pedido a los chicos que borraran fotos y videos de sus teléfonos, dado que allí tenían pruebas del delito, sino que además me dijeron que lo que había sucedido solo fue una broma de mal gusto", explicó la mujer, que mostró los chat de whatsapp con las autoridades, de acuerdo a lo informado por El Liberal.



RECLAMOS

Así las cosas, padres, amigos y allegados se dirigieron a la puerta del establecimiento educativo para reclamar respuestas y pedir justicia, y se vivieron momentos de tensión, cuando realizaron pintadas en el frente del colegio. Uno de los mensajes decía "Directores cómplices, con los chicos no".

Desde ese momento, la escuela fue vallada y debió ser custodiada por personal de la Policía bonaerense para evitar mayores incidentes, por lo que se encuentra cerrada para el dictado de clases hasta nuevo aviso.