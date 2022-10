Andrea Rébola y Delfi Gentinetta en la Liga

Luego de su muy buena temporada inicial a comienzos de este año donde debutó en la Liga Nacional a los 30 años jugando para Catamarca F.C., la rafaelina Andrea Rébola tendrá su segunda experiencia en la máxima categoría del básquet femenino nacional a partir del sábado. Será nuevamente en Catamarca, pero bajo la denominación del Atlético Montmartre, que tomó la posta para afrontar el certamen.

La base surgida en Sportivo Ben Hur y que estuvo jugando la Liga Federal en Regatas de San Nicolás en los últimos meses, ya se sumó al equipo del entrenador Gonzalo “Mica” Pérez. El plantel contará este año con dos refuerzos foráneos, uno de la ciudad de Aguas Calientes en el estado homónimo de la República de México Dana Soto y la otra jugadora de Colombia, Mabel Martínez. Otra de las caras nuevas será Lara Lizárraga, jugadora de San Lorenzo de Tostado.



DELFI EN BERAZATEGUI

Esta Liga Femenina tendrá también a Delfina Gentinetta en Berazategui. Luego de ser parte del plantel mayor en algunos partidos de la última edición, en esta oportunidad el equipo bonaerense estará más renovado con jugadoras U19 entre las que se destaca la hermana menor de Candela (actualmente en Aguada de Uruguay), pero siempre apostando a un protagonismo importante como lo demuestra el historial del torneo.

Cabe acotar que la competencia vivirá una temporada récord con 12 participantes. Las primeras fechas serán:

Sábado 29 de octubre: Instituto vs. Quimsa, Rocamora vs. Ferro, Pacífico vs. Berazategui, Montmartre vs. Riachuelo, Ameghino vs. Olímpico.

Domingo 30: Pacífico vs. Berazategui, Rocamora vs. Ferro, Instituto vs. Olímpico, Unión Florida vs. Obras y Ameghino vs. Quimsa.