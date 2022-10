Se vienen las definiciones del Oficial

El miércoles se completaron los cuartos de final del torneo Oficial de primera división de la ARB y quedó definido el cuarto semifinalista. Se trata de Independiente, que en el tercer punto le ganó a Quilmes como local por 70 a 65. Los parciales fueron: 24-17, 33-32 y 52-49, todos favorables al equipo dirigido por Walter Storani.

De tal modo, las semifinales comenzarán a disputarse el lunes 31 de octubre, siendo los primeros partidos en Sunchales. Ese día a las 21.30 en la Fortaleza del Bicho, Unión recibirá a Atlético (Ponce, Macagno y Aicardi los árbitros), mientras que en el Hogar de los Tigres el local Libertad hará lo propio con Independiente (Andereggen, Capolungo y Padilla).

Cabe acotar que en esta temporada se implementó la Copa de Plata para los perdedores de cuartos de final. Este viernes 28 a las 21.30, 9 de Julio recibirá a Ben Hur (Capolungo y Merlo) desde las 21.30 en el primer partido, mientras que Quilmes recibirá a Peñarol (Ponce y Theiler).



UNIÓN EN CUARTOS DE LA COPA

Este viernes se pondrán en marcha los cuartos de final de la Copa Santa Fe masculina etapa Federativa. Unión de Sunchales, luego de eliminar a Alma Juniors 2-0 se medirá con Rivadavia Juniors de Santa Fe teniendo ventaja de localía en la serie. El primer encuentro será hoy a las 21.30 en la Fortaleza del Bicho con el arbitraje de Varela, Aramayo y Reinheimer.

Hoy también arrancarán las series entre Platense de Reconquista vs. Huracán de San Javier y Argentino de Firmat vs. Atlético Tostado, mientras que el domingo jugarán Gimnasia de Santa Fe vs. Atlético María Juana.



PROVINCIAL FEMENINO U18

Esperanza recibirá este fin de semana a cinco seleccionados asociativos para buscar el título del Provincial U18 Femenino. El tradicional Interasociaciones tendrá como contendientes a la Santafesina en su rol de organizador, la Rafaelina, el Noroeste, Cañadense y Venadense.

La Rafaelina queda libre hoy en el inicio del torneo, teniendo como primer rival el sábado a las 9 a Noroeste. Luego el mismo día jugará desde las 20 con Venado Tuerto. Ya el domingo los rivales serán Cañadense a las 9 y Santafesina a las 18.

El entrenador será Ariel Borda, con Joaquín Giordana como asistente (entrenadores de Independiente de Ataliva), siendo estas las integrantes del plantel: 5x5: Gianina Barolo, Sofía Falchini, Sofía Hoffmann, Valentina Benitez, Azul Gagliardo, Catalina Fessia, Lucia Ballari, LudmilaTheiler, Juana Marotti, Cinthia Ramos, Luzmila Varzi y Angelina Marchi.

3x3: Catalina Farías, Fatima Piaggio, Lucia Foglia, Valentina Massoni.