BMW Group presenta la nueva electromovilidad en Argentina

El 26 de octubre es una fecha que marca un hito en la historia automotriz de Argentina con el inicio de la electromovilidad de BMW Group en el país. Con más de 6 mil vehículos electrificados comercializados en Latinoamérica durante 2022, la compañía líder en ventas Premium de Argentina y la región, ha elegido presentar en el país una opción plug-in hybrid (híbrido enchufable), a través del modelo BMW X3 xDrive30e.

Esta tecnología es ideal para introducir modelos de electromovilidad a nuevos mercados gracias a que permite a los clientes disfrutar un manejo puramente eléctrico en su día a día asegurando toda la autonomía necesaria para viajes largos por carretera con el tradicional motor a gasolina, combinando lo mejor de dos mundos. Con un claro enfoque en los clientes, todos los consumidores de este modelo recibirán un BMW Wallbox, de forma que les permita efectuar cargas eléctricas en sus casas u oficinas en forma práctica y autónoma.

“El futuro de la movilidad Premium es responsable con el medio ambiente, y la proyección es que se tenga al menos un 50% de vehículos eléctricos en Latinoamérica y de igual forma en Argentina hacia finales de esta década”, afirmó Reiner Braun, Presidente y CEO de BMW Group Latinoamérica. “Nuestra experiencia y liderazgo en la región en materia de electromovilidad nos lleva a ofrecer junto con cada BMW X3 xDrive30e, un Wallbox, de manera que los clientes hagan sus cargas en su casa o en sus oficinas, los dos sitios ideales para el uso Premium”, reforzó el ejecutivo.

“A partir de este marco, hemos avanzado con la inversión en infraestructura orientada a la electromovilidad en la red de concesionarios y continuaremos con infraestructura pública de carga para reforzar nuestro compromiso con el futuro de la movilidad Premium en Argentina”, señaló Ivana Dip, CEO de BMW Group Argentina. “Hoy celebramos el comienzo del futuro en un evento pensado en fortalecer, no sólo nuestro liderazgo en ventas en el segmento premium local, sino también para agradecer a nuestros clientes por la confianza en nuestras marcas. Así, BMW Group pone en el país la electromovilidad en tus manos”, finalizó Ivana.

La X3 xDrive 30e estará disponible en todos los concesionarios del país quienes no sólo han invertido en la infraestructura necesaria para el futuro de la electromovilidad sino que cuentan con técnicos certificados en la materia para asegurar el máximo servicio en la postventa.

Este momento especial se celebró en el Arenas Studios, del porteño y mítico barrio de La Boca. Un lugar que no fue elegido al azar. En este edificio funcionaba la Usina Eléctrica que abastecía de energía al puerto de la ciudad de Buenos Aires. Por características arquitectónicas, el espacio mantiene gran parte de su pasado intacto y nos lleva automáticamente a la reflexión sobre los grandes cambios tecnológicos que han ocurrido en los últimos años en materia de energía y poder conectar esta idea directamente con el motivo principal del evento: la electromovilidad.

A partir de una invitación digital animada, el evento ya generaba intriga y expectativas en los asistentes. Se trataba del desembarco de la electromovilidad de BMW Group en el país de la mano de su SAV híbrida enchufable. El evento se desarrolló en dos partes. Por la mañana hubo una concurrida asistencia de la prensa especializada y de los medios más relevantes del país. Por la noche se acercaron clientes, concesionarios, autoridades, amigos de la marca y el staff de BMW Group Argentina para celebrar este hito de la compañía en el país.

Los asistentes pudieron además participar interactivamente del evento a través de experiencias inmersivas relacionadas a la movilidad, la electricidad y la tecnología, al mismo tiempo disfrutar de un cocktail y tener un acercamiento personal al nuevo vehículo de BMW.

Junto a las palabras de introducción del CEO Regional y de la CEO local, se realizó la develación de la nueva X3 xDrive30e, un SUV híbrido con toda la tecnología y dinamismo de la marca. Asimismo, la compañía expuso algunos de los hitos más importantes de su historia y marcó el rumbo de su futuro eléctrico, digital y circular respondiendo a su objetivo de ser el fabricante automotriz premium más exitoso y sustentable.

La nueva BMW X3 xDrive30e combina las cualidades típicas de un vehículo deportivo con una tecnología de conducción particularmente eficiente. La nueva híbrida enchufable también se caracteriza por un manejo ágil y características de conducción deportiva, un interior versátil, calidad superior y conectividad avanzada.