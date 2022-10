Las exenciones impositivas

Cada debate de un presupuesto de la administración pública, sea nacional, provincial o municipal implica una revisión sobre la estructura impositiva. En estos días, se observa que el Congreso está manos a la obra en lo que hace a la ley de Presupuesto 2023, y de hecho ya recibió media sanción de Diputados, y la Legislatura santafesina se encuentra abocada a igual tarea, al punto que la semana pasada un proyecto similar fue aprobado por el Senado provincial.A nivel nacional, se buscó ampliar la aplicación del impuesto a las ganancias a todos los trabajadores del Poder Judicial, desde magistrados, hasta funcionarios y empleados, aunque la iniciativa no prosperó en la Cámara baja. Desde 2017, todo aquel que ingresa en la justicia paga este tributo, no así quienes ya se desempeñaban con anterioridad a esa fecha tanto en los poderes judiciales de las provincias como en el ámbito federal. Como dato, la exención al pago del impuesto a las Ganancias que beneficiaría a los jueces nombrados antes de ese año representará $ 238 mil millones en 2023, un 0,2% del PBI.El oficialismo también fracasó en su intento por facultar al Poder Ejecutivo a modificar las retenciones a las exportaciones agropecuarias. Pero sí tuvo éxito en la aprobación de un nuevo impuesto: una tasa para financiar a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que se va a aplicar tanto a vuelos de cabotaje como internacionales y que inicialmente será de 250 pesos de tope por ticket, una cifra que se ajustará por inflación.Cabe resaltar que la Argentina tiene un altísima presión impositiva y un problema de sobreimposición por parte de los distintos gobiernos. El ejemplo más nítido es el de impuesto de Ingresos Brutos de las provincias y el derecho de Registro de Inspección de los municipios. Por eso que el nuevo presupuesto nacional incorpore nuevos tributos empeora las cosas. Otro dato para poner sobre la mesa de discusión es el alto grado de informalidad de la economía argentina, que reduce significativamente los sectores que contribuyen al fisco.Cobrar más impuestos y no avanzar en un ajuste de la política y del gasto público significa trasladar a la sociedad y en particular a los contribuyentes el peso del déficit fiscal.En el marco de este análisis, un informe del Instituto para el Desarrollo Social Argentino destacó que si se eliminaran todas las exenciones de impuestos se podría eliminar el déficit fiscal, puesto que su costo fiscal equivale a casi al 2,7% del Producto Bruto Interno (PBI). El reporte señala que el costo fiscal de la exención del tributo para el Poder Judicial es de 0,2% del PBI. Las exenciones de impuestos para determinados grupos de trabajadores, organizaciones, sectores y regiones son moneda corriente en el sistema tributario argentino, indicó. Consisten, por un lado, en unas 40 eximiciones y reducciones de alícuotas en el IVA, Impuesto a las Ganancias, a los Combustibles, a bienes de consumo, a los Bienes Personales y al cheque, detalló.Además, el informe sostiene que hay exenciones y reducciones de cargas sociales en 17 regímenes de promoción en beneficio de actividades industriales, no industriales, minería, bosques, biocombustibles, bienes de capital, autopartistas, industria del conocimiento, naval, pymes y, el más grande y emblemático régimen de promoción de Tierra del Fuego que alcanzará el próximo año $ 529 mil millones y representa el 0,35% del PBI (tiene vigencia hasta 2038). Todos ellos suman el 2,7% del PBI, mientras que IDESA estima que el déficit primario de este año llegará al 2,8% del PBI.Vale aclarar que las exenciones impositivas son el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo preferencial, con el objetivo de beneficiar o favorecer el desarrollo de determinadas actividades, zonas, contribuyentes o consumos.Los especialistas coinciden en que la mejor regla es que todos paguen los mismos impuestos y que luego el Estado, si busca favorecer a algún sector, otorgue subsidios explícitos a cambio de metas y medición de resultados.