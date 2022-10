Las escuelas agrotécnicas, base de la nueva ruralidad

La Estación Experimental del INTA Rafaela logró recuperar en el último mes cierta normalidad y actividades tradicionales que habían sido suspendidas en los últimos dos años a raíz de la emergencia sanitaria por la pandemia de Covid. Así, a fines de septiembre se realizaron las Jornadas del Suelo y el Ambiente con la participación de más de dos mil alumnos del nivel primario, la semana pasada se concretó una nueva edición del Seminario de Producción Lechera para estudiantes universitarios en tanto que ayer fue el turno del "Encuentro por la nueva ruralidad", destinado a quienes cursan 4° y 5° año de escuelas agrotécnicas de la región.

La actividad comenzó antes de las 9 con el acto de apertura en el que el director de la Experimental, Ing. Jorge Villar, fue el encargado de dar la bienvenida a las delegaciones de estudiantes, profesores e incluso padres. "Gracias por venir a nuestra Experimental, ese es el mensaje que le queremos dar. Todos los que estamos organizando esta jornada hace mucho tiempo que queríamos recuperar la normalidad, volver a encontrarnos y vernos las caras", expresó. "Algunos de ustedes ya están terminando sus estudios secundarios, algunos irán a trabajar, otros irán a estudiar, quizás Agronomía o Veterinaria. Queremos que nos conozcan, que sepan que estamos a disposición. Aquellos que se mantengan ligados al sector rural siempre nos pueden tener como referentes técnicos, tengan la confianza de acercarse a nosotros", sostuvo Villar.

Por su parte, Cristian León, técnico del Área de Investigación en Producción Vegetal de la EEA Rafaela, afirmó que "para nosotros es una gran satisfacción volver a recibir a los estudiantes, hace 3 años que no podíamos hacer esta actividad debido a la emergencia sanitaria por la pandemia". "En esta oportunidad contamos con estudiantes de 4° y 5° año de escuelas agrotécnicas de toda la región, de ciudades como Ceres, San Cristóbal, San Justo y Arequito de la provincia de Santa Fe e incluso hay una delegación de un establecimiento educativo de Corrientes", señaló. "Los chicos y sus familias hacen un gran sacrificio para venir, nos encanta que los profesores se involucren con los alumnos y los traigan al campo, todos fuimos estudiantes y queríamos salir del aula para venir al campo", sostuvo.

"Cuando los alumnos vienen a la estación, tienen que aprovechar a sacarse los miedos, las dudas. Todo lo que se ve en el aula está buenísimo y es necesario, pero cuando uno lo ve directamente es otra cosa, ver los terneros, las vacas, las pasturas o los cultivos de invierno, que sufrieron tanto la sequía. Cuando vemos que los trigos están espigados y tienen 15 cm se cobra una mejor dimensión del problema de la sequía. Lo que uno ve en el campo no se olvida más", destacó León.

En cuanto a la agenda de la jornada, explicó que "vamos a hacer una recorrida por dos horas en los principales tambos de la Experimental, y además vamos a hacer una parada por los ensayos de agronomía, que por la sequía están complicados, en ese lugar se les contará todo lo que se hace durante el año". Además, se llevó a cabo un hackathon agrotécnico para generar una "tormenta de soluciones tecnológicas para la nueva ruralidad" mientras que a las 13:30 estaba previsto el picnic a la canasta en el parque del predio.

Finalmente, León manifestó su agradecimiento "al personal de la Experimental y de las agencias que viajan temprano para estar hoy en esta jornada, porque sin la ayuda de todos los profesionales, becarios y la Cooperadora no podríamos llevar adelante esta actividad que es muy exigente en materia de organización". Y reiteró su "satisfacción" porque el INTA volvió a recibir en el último mes a los estudiantes de todos los niveles, primario, secundario y universitario.