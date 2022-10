Un femicidio conmociona a los vecinos de Humberto I

Apenas comenzada la jornada de ayer, siendo las 00.35, se hizo presente en sede policial de la Comisaría 7ª de Humberto Primo, un hombre, en notable estado de excitación, quien de manera espontánea manifestó haber asesinado a su pareja momentos antes en la vivienda que ambos compartían.

"Sabía que mi mujer me engañaba -declaró el hombre al llegar a la dependencia-, discutimos y ella me atacó con un cuchillo", dijo mientras señalaba sus brazos extendidos para que lo esposen, diciendo que había asistido para entregarse a la Policía.

Consultado sobre cuál era su domicilio, el hombre dijo vivir en calle Güemes 176 de la localidad, y preventivamente quedó bajo custodia.

Con la urgencia del caso los efectivos se hicieron presentes en dicho domicilio de calle Güemes, y al llegar observaron de inmediato el cuerpo de una persona de sexo femenino recostada en el piso, sin signos vitales.

Momentos después llegó al lugar un móvil con personal de emergencias SIES 107, quien dictaminó que el cuerpo se hallaba sin vida.

De forma urgente se dio conocimiento de lo sucedido al fiscal en turno Dr. Martín Castellano, quien impartió directivas a seguir, haciéndose presente en el lugar del hecho momentos después, ordenando que las actuaciones sean elevadas a la Agencia de Investigación Criminal (AIC).



PORMENORES

DEL HECHO

LA OPINIÓN dialogó con fuentes judiciales reservadas, quienes nos confiaron que en el marco de una discusión que se había producido entre la víctima y el detenido, este último le aplicó un importante y mortal corte en el cuello a la víctima con un arma blanca, dentro de la casa que ambos compartían.

Después de eso, el único imputado por este hecho, había llevado a una hija en común de 12 años de edad -que se encontraba en la vivienda-, hasta el domicilio de un familiar y luego se presentó en la Comisaría 7ª diciendo lo ya mencionado, sobre que había tenido una discusión con su mujer y que había ocurrido algo grave.

La víctima -identificada como Mariel Alejandra Zimmermann, de 52 años de edad-, falleció en el acto en el lugar del ataque sufrido.

También se pudo saber que cuando su expareja -identificada como Cirilo Eduardo B.- de 56 años de edad arribó a la Comisaría, los uniformados no pudieron evitar su sorpresa ya que el imputado tenía a simple vista sangre en una de las manos.

Este Diario también pudo conocer que la correspondiente audiencia imputativa tendrá lugar en la jornada del viernes en las salas de la Oficina de Gestión Judicial, en horario aún no confirmado, por un hecho calificado provisoriamente como "homicidio agravado por el vínculo, en el contexto de violencia de género (femicidio)".