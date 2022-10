El Concejo aprueba la donación del Predio de la Flor a la Provincia

Finalmente, luego de las marchas y contramarchas que tuvo el proyecto porque el oficialismo trató de acelerar su sanción y la oposición se tomó su tiempo para imponer la mayor cantidad de condicionamientos que aseguren la obligación que toma la Provincia al recibir el predio con mayor valor inmobiliario de la ciudad, esta cerrará la historia y el Cuerpo autorizará el traspaso del Predio de la Flor.

Luego de las últimas modificaciones introducidas al texto propuestas, en la reunión de Comisión del pasado martes, por los bloques Juntos por el Cambio (JxC) y PDP, que fueron aceptadas por el PJ el proyecto llega al recinto de sesiones y tendrá sanción sin fisuras.

En el artículo 4° se determina: que el plazo para la ejecución de obra es de 10 años, como máximo; que la licitación deberá efectuarse por los tres edificios, y deberá ser licitada y adjudicada antes del 01 de diciembre del año 2023; que se reserva para el Concejo una superficie cubierta mínima de 1.000 m2 y de 2.500 m2 para las dependencias de la Municipalidad. A su vez, se establece que en el resto de la superficie a construir se deberá considerar: espacio de estacionamiento, estudio de ingeniería de tránsito y categorización de la obra, conforme a lo establecido en el Código Urbano de Rafaela.

Asimismo, se deja constancia expresa que “el incumplimiento total o parcial de cualquiera de los cargos citados dejará sin efecto la donación, restituyéndose el predio descrito al dominio municipal”.

También manda (artículo 5°) “la designación de un profesional por parte del Concejo Municipal y uno por el Departamento Ejecutivo Municipal, quienes tendrán a su cargo el seguimiento del programa de necesidades, según los intereses de cada una de las partes respectivamente”.

Además en artículo 9° se deja fehacientemente aclarado que “finalizada la obra del Concejo Municipal y dependencias del Departamento Ejecutivo Municipal, la donataria transmitirá a título gratuito la fracción de terreno en que se erijan dichas obras a la Municipalidad de Rafaela, quedando a cargo de la Provincia de Santa Fe el trámite de subdivisión como así, los gastos que ellos generen para tal cometido”.



COMPRA

DIRECTA

Un proyecto que ingresó fuera de término y el oficialismo pedirá su tratamiento sobre tablas es una Ordenanza del Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que pide al Cuerpo autorización para transferir a la Comisión Asesora Municipal del Discapacitado de Rafaela los fondos necesarios para efectuar la compra de una unidad de transporte destinada al Servicio de Transporte Social Adaptado.

A su vez, el DEM requiere que se autorice la compra directa de la unidad de transporte para personas con discapacidad y una rampa ante las dificultades que encuentran los procesos licitatorios.

En los considerandos se señala que, actualmente, una de las tres unidades afectadas al servicio sufrió daños de consideración como consecuencia de un siniestro vial y, al no haberse determinado las responsabilidades de los intervinientes, la compañía aseguradora no ha respondido.

Ante la demora y el resentimiento que muestra el servicio, al no contar con unidades de reemplazo, se hace necesaria la incorporación de una nueva unidad de manera perentoria.



ALCAIDÍA

Uno de los proyectos que será aprobado hoy tiene la autoría del concejal Lisandro Mársico (PDP) y pide al Ministerio de Seguridad de la Provincia que “proceda a arbitrar los mecanismos pertinentes a los fines de que la Alcaidía de la Ciudad de Rafaela sea operada por agentes pertenecientes”.

Argumenta Mársico que “al estar desbordada la capacidad de alojamiento la situación de tensión que se les genera a quienes deben custodiar a los reclusos es realmente preocupante”.

Que el personal que se encuentra a cargo de la custodia de las personas alojadas en la Alcaidía que se ubica contigua a la Jefatura de Policía, son agentes policiales pertenecientes a la Unidad Regional V, los cuáles no se hallan preparados para dicha función; siendo que quienes deberían estar a cargo de los reclusos es el personal perteneciente al Servicio Penitenciario Provincial, entrenado especialmente para esa tarea.

A todo ello se suma como agravante que en la Alcaidía de Rafaela, existen ubicados reclusos con alto grado de peligrosidad, en relación a sus antecedentes por el/los delitos que han perpetrado, lo cual requiere de un sistema de custodia profesionalizado.



¿CHOFER

TRUCHO?

Otra iniciativa que se sancionará el jueves es el pedido de informes elaborado por Juntos por el Cambio que solicita al Ejecutivo precisiones por la confusa situación ocurrida días atrás, cuando un minibús, cuyo conductor supuestamente no estaba habilitado para su manejo, colisionó contra un rodado particular, en la intersección de Luis Maggi y Perú.

En concreto se pide que se detalle: cómo se produjo el accidente y quiénes fueron las partes intervinientes; si el conductor del vehículo municipal tenía licencia reglamentaria; individualizar al responsable de la designación de quienes conducen los minibuses y cuál es la dependencia contralora de la documentación que presentan los choferes y el seguimiento de los vencimientos de sus licencias; frecuencia con la que se realizan estos controles; y la metodología de supervisión a los choferes en los horarios de recorrido.



DE INTERÉS

MUNICIPAL

El bloque JxC propone, a través de dos proyectos de Resolución, que se declare de Interés Municipal el 90° aniversario del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región e igual acontecimiento del Centro Ciudad de Rafaela.

En el primero de los casos se argumenta que “el 25 de diciembre de 1932, se fundó la institución “ante la expansión y desarrollo del sector agrícola y metalmecánico y de una incipiente actividad comercial, un grupo de rafaelinos entendió la necesidad de aglutinar a las crecientes fuerzas productivas bajo un denominador común de trabajo y progreso”, y también el 90° aniversario y las actividades que se llevarán a cabo en el marco de este acontecimiento”; mientras que en el segundo destacan “la labor desarrollada a lo largo de estas 9 décadas, por su aporte a la cultura rafaelina y del país”.

También mediante dos proyectos de Resolución, el concejal Mársico propone declarar de Interés Municipal: la obra “Luz de Octubre” de Alcides Castagno y la presentación del Grupo Folclórico Danseur del Pilón, que se llevará a cabo en la Sociedad Española de Socorros Mutuos, el día 11 de noviembre.

La obra de Castagno consta de un primer tomo "Rafaela, sus hacedores" y el segundo "Rafaela, sus personajes", y en ellos deja testimonio escrito de los hacedores y personas gravitantes que forman parte de la rica historia de Rafaela, Castagno plasma en dos documentos su visión, su aprendizaje y experiencia vivida con quienes se transforman en protagonistas de sus historias”.

Respecto del grupo, resalta que mediante “antiguos instrumentos, auténticos o fielmente reconstruidos en armonía con el folclore de su lugar de origen (Piamonte), propone un espectáculo de danzas folclóricas y tradicionales piamontesas y occitanas, entre un cuento, una anécdota, una poesía, un pequeño teatro, creando una visión bastante completa de lo que pudo ser la Cultura Popular Piamontesa entre finales del 1800 y los años cuarenta del 1900”.



SE CONOCE

EL GANADOR

En la apertura de la sesión de esta mañana, se comunicará el resultado de la segunda edición del Concurso fotográfico Concejo Municipal de Rafaela 2022.

El jurado, conformado por Gina Remonda, Omar Yacob y Verónica Andrenelli decidió que los cinco finalistas sean: Alex Carlini, Eva Diorio, Martín Marzioni, Verónica Sartorio y Betiana Soto.

Vale recordar que fueron 30 los trabajos que se presentaron a la convocatoria de este año, cuya temática fue “Patrimonio Histórico Rafaelino”, y estuvo reservada para personas que se desempeñen en el arte visual de modo aficionado, residentes en la ciudad de Rafaela y mayores de 18 años.

La compulsa reserva $ 120.000, para el primer Premio; $ 75.000, para el segundo y $ 45.000 para el trabajo seleccionado en tercer lugar. A su vez, para la primera y la segunda Mención se otorgarán $ 15.000.