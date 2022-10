Copetti reapareció en las redes

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El delantero de Racing Enzo Copetti reapareció ayer con un curioso mensaje luego de la derrota de Racing frente a River que le impidió ser campeón al conjunto de Avellaneda de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

En una historia en su cuenta de Instagram, Copetti publicó: "Hice mil cosas bien y nadie dijo nada, hice una cosa mal y ya soy la peor persona del mundo".

El atacante fue uno de los apuntados, tanto en redes sociales como a la salida del estadio Presidente Perón, por no haber sido el ejecutante del penal clave en la pelea por el título, en un momento en el que un gol hubiese significado un campeonato para la "Academia", que Franco Armani le atajó a Jonathan Galván.

Quien había salido a defenderlo fue su pareja, Araceli Bonino, quien escribió: "Orgullosa de vos, de lo que logras y lo que generas. Estoy feliz de acompañarte, obvio que como todo con días buenos y malos pero así es el fútbol, así es la vida misma. Para tu hija y para mi sos lo más grande que hay como jugador pero sobre todo como persona, quienes te conocen no me van a dejar mentir, entregas todo sin esperar nada a cambio, estás siempre para quien te necesita".

Y agregó: "Eso es lo que vale de vos, lo humilde y buena persona que sos. Que nunca nadie te quiera convencer de lo contrario. Te amo cada día un poco más. Siempre a tu lado amor de mi vida. Y tu cabeza siempre en alto. Queda mucho por recorrer todavía".

El plantel de Racing aún no regresó a los entrenamientos después de la derrota frente al "Millonario" debido a que el técnico Fernando Gago decidió darles descanso a los jugadores hasta este jueves.