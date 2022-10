Fernández fue duro contra los libertarios

BUENOS AIRES, 27 (NA). - El presidente Alberto Fernández cargó contra los seguidores del diputado y economista libertario Javier Milei, al vincularlos ideológicamente con el atentado a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

"¿Los llamados libertarios son los que buscan la libertad o los que le ponen una pistola en la cabeza a Cristina?", se preguntó en declaraciones radiales.

En la misma línea, argumentó: "No digo que Milei los haya mandado a hacer eso, no estoy diciendo semejante disparate, pero hay una relación ideológica muy cercana y él no puede hacerse el distraído".

Asimismo, expresó que el discurso que pregona el líder de La Libertad Avanza "apunta a la libertad de pocos", al tiempo que señaló que "prenden" en un sector de la sociedad que protagoniza acciones violentas.

"Son los mismos que tiran antorchas prendidas a Casa de Gobierno, los mismos que perseguían a Ferraresi y lo insultaban por la calle, los mismos que produjeron desmanes en el acto de Massa... Es el discurso que él promueve cuando habla de la casta política. ¿Y qué es la casta política? Yo voy a seguir reivindicando la política como el único medio de modificación de la realidad", sumó.