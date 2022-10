Troceo, la polémica: fuego cruzado entre exportadores y matarifes a días de su implementación

El troceo abrió una “grieta” entre los diversos actores de la industria cárnica. Desde hace unas semanas, cada uno expone su postura ante una medida que, lejos de conformar, provocó divisiones y fuertes advertencias. El sistema comenzará a regir, de no mediar inconvenientes, el próximo martes 1 de noviembre, tal como ratificó el Gobierno la semana pasada. Ahora bien, buena parte de la industria ha levantado su voz en contra y un sector clave, como la exportación, manifestó su apoyo.

Esta semana, empresarios industriales de la carne, matarifes, consignatarios, productores y cámaras representantes de la cadena de ganados y carnes, han mantenido un encuentro organizado por la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA). Allí, todos coincidieron en la necesidad de solicitarle al ministro de Economía Sergio Massa que suspenda la aplicación de la medida y convoque a los sectores afectados al efecto “de encontrar soluciones viables y sustentables en el tiempo”.

Para los empresarios, la iniciativa es “totalmente inviable” porque consideran que la mayor parte de las plantas faenadoras “no cuentan con instalaciones adecuadas para realizar el corte de las medias reses”. En ese sentido, remarcaron que los plazos establecidos para su adecuación no han podido cumplirse debido al alto costo y la complejidad de las obras a realizar, “por razones ajenas a la industria como la financiación de las obras comprometida por el gobierno que no se ha hecho efectiva”.

Un tema importante tiene que ver con los costos y precios que puedan aparecer a partir del troceo. Al respecto, los industriales afirmaron que “se encarecerá el producto final ya que los mayores costos por baja de capacidad productiva y faena de los establecimientos, mayor mano de obra, mermas del cuarteo, déficit de cubicaje en cámaras de frío y transporte, y amortización de inversiones, no tienen recupero económico en la etapa industrial”.

Cabe remarcar que desde la CAMYA reconocieron que, de implementarse la medida, unos 300 establecimientos cesarían sus actividades. “Esta situación provocará concentración de la actividad en determinadas plantas afectando el libre juego de la oferta y demanda, encareciendo los servicios de faena, con impacto negativo en las dos puntas de la cadena, afectando a los productores por baja en el precio de la hacienda al mismo tiempo que se encarecerá el precio final de la carne en mostrador”.

Por el contrario, de no cerrarse esas plantas, se comercializarán medias reses que competirán deslealmente con aquellos que se vean obligados a comercializar cuartos, profundizando el doble estándar económico y sanitario.



LA MIRADA EXPORTADORA

Un día después del cónclave llevado a cabo por buena parte de las entidades industriales del sector, que pidieron la suspensión de la medida a Sergio Massa, los exportadores subieron la apuesta y remarcaron las diversas ventajas o beneficios que presenta el troceo.

“En primer lugar, la transición desde el sistema de media res al cuarteo fue anunciada en abril de 2021 y postergada en más de una oportunidad, lo que nos demuestra que hubo tiempo suficiente, y programas de incentivo, para que los frigoríficos puedan sumarse a esta evolución en la industria de la carne”, señalaron en alusión a una de las críticas que vienen realizando las instituciones detractoras.

En segundo lugar, resaltaron que el troceo ofrece ventajas sanitarias al evitar el arrastre y además permite una mejor trazabilidad de cada pieza para ampliar las garantías a los consumidores. “La comercialización a través de medias reses genera que la carne esté expuesta a contaminación con bacterias patógenas, como la Escherichia coli, que puede causar graves enfermedades especialmente en chicos”, indicaron. Y agregaron: “el envasado al vacío no es obligatorio pero se aconseja porque significa protección para quien consuma la carne”.

Otros de los puntos clave está relacionado con la advertencia de los matarifes sobre el cierre de establecimientos, en caso de aplicarse la medida del Gobierno. Al respecto, el Consorcio reconoció que “resultaría muy difícil que cierren” y, por el contrario, explicaron que operar con el sistema de medias reses “implica no solo negarse a un sistema mucho más eficiente, sino que además obliga a los trabajadores de esas empresas a continuar con condiciones laborales que dañan sus cuerpos y provocan lesiones permanentes que los expulsan prematuramente del mercado laboral”.

A modo de resumen, los empresarios exportadores señalaron que la medida mejora la eficiencia del mercado, favorece a los trabajadores, ayuda a una mayor seguridad sanitaria, evita desperdiciar un 10% del producto como sucede con la media res y mejora la oferta para comercios y consumidores.

Al mismo tiempo, admitieron que todo proceso de modernización tiene oposiciones, pero en este caso “carecen por completo de argumentos para sostenerse”. En ese sentido, concluyeron: “quienes se oponen son una minoría que busca frenar una evolución que se dará de todos modos, porque los argumentos a favor son irrefutables y sostenidos por cifras y datos verificables”.



EL GREMIO SE METE EN LA DISCUSIÓN

El jefe de Gabinete de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan Manuel Fernández Arocena, y la presidenta del Senasa, Diana Guillén, mantuvieron un encuentro esta semana con el secretario general de la Federación Gremial de la Carne, Alberto Fantini, para abordar la implementación del troceo de la carne vacuna que comenzará el próximo 1 de noviembre.

Al expresar su apoyo a la iniciativa, Fantini afirmó: "estamos empujando esta medida para que, de una buena vez, nuestros trabajadores dejen de llevar la media res al hombro". Y agregó: “es una buena medida para toda la población en general, porque Argentina es uno de los pocos países que siguen usando este sistema", resaltó Fantini al detallar las consecuencias que tiene el sistema de la media res para los trabajadores, entre las que se cuentan afecciones físicas y la necesidad de jubilarse diez años antes.