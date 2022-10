El 26% de la leche producida va hacia la exportación

Los datos de exportaciones de productos lácteos al mes de septiembre de 2022, según la publicación provisoria del INDEC, hablan de una performance muy interesante desde enero a septiembre. Un acumulado de 299.897 tn, un 6,8% superior al período del año anterior, y un ingreso de 1.212 millones de dólares, que significan un aumento del 29,6% en la comparación interanual.

Estos números explican que se exportaron 2.193 millones de litros equivalentes en productos lácteos, un 9,8% más que en 2021, totalizando una participación por sobre el volumen de producción nacional que asciende al 26%.

Incluso los datos consolidados hasta agosto, según la Dirección Nacional de Lechería, indican que Argentina está creciendo en el acumulado un 8% en toneladas y un 32% en divisas, producto del aumento de las cotizaciones de los lácteos respecto de un año atrás.



LOS NÚMEROS DE SEPTIEMBRE

La distribución de las exportaciones en grandes rubros en función al valor total en US$ para el período enero-septiembre de 2022, fueron: 49,6% para leche en polvo, 23,6% para los quesos en sus diferentes pastas; 17,1% en el resto de productos (dulce de leche, manteca, aceite butírico, suero, etc.); y 9,7% de productos confidenciales (lactosa, caseína, yogures, etc.).

Según analizó el OCLA, la variación intermensual de las exportaciones fue de +5,0% en volumen y de +2,1% en valor (sep/22 vs. ago/22). La variación interanual fue de +2,4% en volumen y -6,1% en valor (sep/22 vs. sep/21). En tanto la variación acumulada (ene-sep) en función al volumen de productos, indica que Leches en Polvo crecieron un 15,5%, los Quesos un 5,9% y el resto de productos cayó un -4,6%.

Como puede verse en el gráfico de este artículo que aporta el OCLA, “las exportaciones de inicios de 2022 fueron bastante inferiores a 2021, pero cabe aclarar que las exportaciones de enero 2021 fueron muy elevadas ya que acumularon las exportaciones no realizadas a Brasil de diciembre 2020 que tuvieron dificultades de ingreso por cuestiones burocráticas de ese país de destino. En los meses de marzo a julio (salvo mayo) de este año se dio un incremento significativo interanual en las exportaciones en volumen (menores dificultades logísticas). Para el mes de agosto y septiembre se observó una baja respecto al año pasado por menores precios internacionales.



ESCENARIO DE CONTRASTES

El precio medio de exportación por tonelada de las empresas argentinas fue de US$ 4.043 para los nueve primeros meses del año, lo que implicó un incremento del 21,4% respecto a 2021. En el caso particular del rubro Leches en Polvo (principal commodity lácteo del país), el precio promedio fue de US$ 3.995/ton, un 19,9% por encima del igual período del año anterior.

En cuanto al destino de las exportaciones (en función al monto en dólares) se conformó de la siguiente manera: 27,4% a Brasil, 24,8% a Argelia, 8,3% a Chile, 5,4% a Rusia, China 3,6%, Perú 3,4%, USA 2,7%, y Arabia Saudita 2,4%, como los principales importadores de nuestros productos. El restante 22% se divide en porcentajes menores a otros 10 destinos.

Según observa el OCLA, “la evolución del precio de la Leche en Polvo Entera en bolsas de 25 kgs. Indica que los precios de los últimos meses (US$ 4.231/ton. para agosto 2022), son de los más altos en los últimos siete años (a pesar de la caída del último mes) y que presentan un delay (retraso) entre el precio internacional de referencia y el precio de nuestras exportaciones, debido a que entre la concreción del negocio y su materialización (momento en que se refleja en las estadísticas) hay no menos de dos a tres meses”.

De continuar la tendencia creciente en el volumen y en el monto de las exportaciones de Argentina, el 2022 será otro año récord para los lácteos en litros de leche equivalentes, rondando los 3.000 millones de litros. En lo que respecta a volumen (toneladas de productos) e ingreso de dólares la expectativa es que en 2022 las exportaciones estén muy cerca de los récords de 2011 y 2013.

La gran contradicción que plantea este escenario es que, a pesar de que los precios actuales del mercado internacional son muy buenos en términos históricos, (US$ 3.400 a US$ 3.600/ton para la leche en polvo entera), la presencia de los derechos de exportación (9% de retención) y un tipo de cambio fuertemente retrasado (dólar mayorista BCRA $ 136), la cadena no logra plasmar estos récords en mejoras económicas para los eslabones productivos. “Hoy el poder de compra de la industria exportadora se ubica en $ 46/litro”, según el OCLA.