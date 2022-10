Los jueces no defienden privilegios

Ricardo Lorenzetti, juez de la Corte Suprema, se refirió a la votación en la Cámara de Diputados, en la que se aprobó el Presupuesto 2023 y se determinó que los jueces sigan exentos de pagar el impuesto a las ganancias.

Aseguró que la medida no se trata de un beneficio, y pidió bajar el tono a la discusión con el oficialismo al respecto, a la vez que puntualizó en que no se pueden “cambiar las leyes cada dos años”.

“Nadie se niega a dialogar ni defendemos privilegios”, indicó el funcionario en diálogo con radio Mitre.

Dijo también que lo importante es que haya “seguridad jurídica y estabilidad”. Tras ello dijo que se generó un contexto de “interpretaciones enojosas”, y agregó “se lo ve como una avanzada del Poder Judicial, hay que bajar un poco el tono. Nosotros no aceptamos ninguna presión, el Poder Judicial tiene que ser independiente”.

NO SE ACEPTA NINGUNA PRESION

El juez quiso dejar en claro que la Corte Suprema no acepta “ninguna presión” y que el Poder Judicial tiene que ser independiente. “Desde hace muchos años ocurrieron muchos temas, conflictos, y siempre hemos tratado de mantener una línea de principios independientes. No es que con una medida como esta van a presionar porque nosotros no aceptamos presiones”, sostuvo.

Tras destacar que la responsabilidad del cuerpo es con la población, Lorenzetti remarcó la importancia de la seguridad jurídica. “Si tenemos una ley y se cambia a cada rato, no hay seguridad. Imagínense si a los empleados que tienen créditos le cambiaran los montos, hay que ser cuidadosos”, dijo.

Al hablar con detenimiento sobre los motivos por los que considera que el Poder Judicial no debe verse afectado por el Impuesto a las Ganancias que sí afecta al resto de los trabajadores, indicó “Nosotros siempre hemos sostenido que debe haber igualdad; ahora bien, en la Constitución se adoptó un sistema que es la intangibilidad de los salarios, eso siempre se discutió y creo que es razonable discutirlo. Hemos dicho que hay que pagar el impuesto, ahora no puede quedar en manos arbitrarias que bajen o suban el sueldo de los jueces porque es una persona que no puede hacer ningún otro trabajo porque a una persona la puede condicionar y puede transformarse en una presión”.

HAY UNA LEY VIGENTE

Asimismo, Lorenzetti habló sobre la normativa que rige en este momento al respecto en el país. “En este momento hay una ley vigente y nadie se niega a seguir conversando, lo que no se puede es generar una discusión enojosa. Fue muy productivo lo que hemos hablado anoche con varios diputados”.

Por último, el magistrado insistió en que no es cierto que en el cuerpo no pagan tributos, ya que “la mayoría de los fiscales, defensores funcionarios y empleados ya están pagando, no es que se niegan, hay mucha confusión. Se está pagando, se ha regularizado, el Consejo de la Magistratura hizo una reglamentación, no hay una negativa a pagar el impuesto”.

Fuente: La Nación