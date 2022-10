JxC: "va a volver a gobernar" 

El expresidente Mauricio Macri, se refirió ayer al caso del artesano Santiago Maldonado, y subrayó que fue acusado de la "desaparición de un artista que se ahogó en un río".

"Ellos utilizan todo para trabajar en red y complementarse cuando están adentro, afuera cooptan los organismos de defensa de los derechos humanos entonces cuando uno quiere aplicar la ley termina uno siendo acusado. A mí me acusaron de la desaparición de un artista que se ahogó en un río", apuntó Macri.

Durante una conferencia con expresidentes de Latinoamérica y España, en el marco del VII Diálogo Presidencial realizado en el Miami Dade College (MDC), en la ciudad estadounidense de Miami, agregó que "estuve meses en jaque por un señor Maldonado, que (decían que) la Gendarmería lo había secuestrado y desaparecido".

A 24 horas de haber presentado su segundo libro en La Rural, Macri recordó que "los organismos internacionales venían a cuestionarme. Y yo 'decía pero si acá no hay una sola prueba, no voy a echar a un solo gendarme hasta que me traigan una prueba'".

COMO DEBERIA SER UN GOBIERNO

En otro tramo de su exposición, el dirigente de Juntos por el Cambio explicó cómo debería ser un eventual gobierno de la oposición, diciendo que "tenés que llegar y correr a toda la militancia para transformar en tiempo y forma, y que la gente vea que hay un progreso".

"Hay que ejercer el poder, recuperar el control de Estado, porque ellos te dejan un Estado totalmente cooptado por la militancia. Hay que hacerlo el día uno porque sino después no podemos gobernar", apuntó Macri.

Respecto del populismo, el fundador del PRO afirmó que "ha dejado de ser un flagelo latinoamericano para ser una amenaza global", además de considerar que "son un conjunto de ideas tan destructivas, pero tan atractivas aparentemente".

"VA A VOLVER A GOBERNAR"

En otro tramo de su exposición, Macri dijo estar "convencido" de que Juntos por el Cambio "va a volver a gobernar" la Argentina y planteó la necesidad de "demostrar" que están "listos para hacer lo correcto que es lo contrario a lo políticamente correcto.

"Ahora apostemos al equipo, el conjunto de gente que gobierna y que hace equipo con la mayor cantidad de ciudadanos", sentenció el exmandatario.

Fuente:mdz