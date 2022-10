Un censo "a la argentina"

Hasta finales de 2015, el INDEC se encontraba intervenido. A comienzos de 2007 el Gobierno de Néstor Kirchner cambió a las autoridades del instituto y desde entonces se inició una etapa en la que se subestimaba sistemáticamente la inflación en los datos oficiales, tal como sintetizó el sitio Chequeado. Lejos de explicarse por lógicas metodológicas, los cambios institucionales producidos en el INDEC respondían a la intencionalidad política de manipular los datos, y en particular el IPC, según explicaron Sol Minoldo y Diego Born, ambos sociólogos, en su libro "Claroscuros: 9 años de datos bajo sospecha". Ambos investigadores, también citados por Chequeado, advirtieron que la evidente distorsión del IPC, la falta de transparencia en algunas decisiones internas y procedimientos, arrastraron la credibilidad de otros datos producidos por el INDEC. Además, la subestimación de la inflación también impactó en la medición de la pobreza, dado que el cálculo de la canasta básica se actualiza con la inflación.

Con el cambio de gobierno, en 2016 comenzó una etapa de saneamiento del organismo para recuperar un funcionamiento pleno libre de manipulaciones para que los informes respeten los datos obtenidos en el trabajo de campo. A pesar del regreso del kirchnerismo al poder a finales de 2019, el INDEC mantuvo la línea para que sus estadísticas sean confiables y fuera del alcance de las necesidades circunstanciales de la política. En este sentido, se debe reconocer entonces ese decidido intento por parte del organismo de mantenerse al margen de los humores de la Casa Rosada.

Sin embargo, con el Censo Nacional de mayo de este año volvió a tropezar aunque no por razones vinculadas a presiones políticas sino por una cadena de errores internos. LA OPINIÓN planteó en su reciente suplemento por los 141 años de Rafaela y los 101 años de nuestro Diario que cinco meses después del operativo censal, realizado el 18 de mayo, aún no sabemos cuántos habitantes tiene nuestra ciudad. La cuestión es que se esperaban los datos provisorios para mediados de agosto, es decir que ya se advierte una demora significativa que se prolongará hasta fin de año o quizás inicios del 2023. Solo se conoce lo informado el 19 de mayo a partir de una tendencia de campo, según la cual la Argentina tiene 47.327.407 habitantes, una cifra que puede variar en un millón de personas según especialistas.

De acuerdo al artículo de La Nación, una serie de errores provocaron una pérdida de millones de datos necesarios para cumplir con el calendario de divulgación establecido inicialmente. Los datos de las planillas resúmenes no cumplen con los estándares que requiere el Instituto para la difusión de información estadística explicó el organismo. El problema de base es la capacitación de los censistas, muchos de los cuales no eran docentes sino militantes a diferencia de censos anteriores, que se encontraron en el terreno con situaciones específicas que no supieron encuadrar.

El Censo no solo sirve para saber cuántos somos sino que a partir de sus datos se disparan definiciones centrales en la gestión del gobierno, desde la planificación de la obra pública y la prestación de servicios hasta los montos por coparticipación que corresponden a provincias y municipios según la cantidad de habitantes. Por eso la presión que existe por tener cuanto antes las estadísticas actualizadas, más aún considerando las sospechas sobre la manipulación del Censo anterior, de 2010, cuando se sospecha se infló la cantidad de pobladores de partidos oficialistas, como La Matanza, con el objetivo de aumentar su coparticipación.

Para finalizar, un repaso por el gasto que insumió la realización del Censo. Según publicó eldiarioAr, el presupuesto inicial había sido de $12.954 millones pero fue actualizado a $17.000 millones. Pero como el procesamiento de datos aún no terminó, la cifra continúa abierta. Y además hay sospechas porque un contrato de impresión de planillas fue adjudicado licitación mediante a una empresa vinculada a los diarios Página/12 y Ámbito, hoy bajo control de sectores afines al Gobierno nacional.