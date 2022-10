Más de 200 personas se presentaron en ANSES Rafaela por el bono de $45.000

En Rafaela se registró este martes la misma foto que se observa desde el lunes en el resto de las ciudades de la provincia y del país: largas colas frente a las oficinas de ANSES para inscribirse en el registro de beneficiarios del Refuerzo Alimentario, que consiste en el pago de 45 mil pesos en dos cuotas para adultos sin ingresos. "En esta primera jornada más de 200 personas pasaron por nuestra Unidad de Atención Integral de Rafaela, aunque no podemos considerar que todas se inscribieron porque no siempre cumplen con los requisitos del programa. En realidad, el porcentaje de rechazo es alto", explicó a LA OPINIÓN Ofelia Lentore, jefa de la UDAI cuya sede se encuentra en bulevar Lehmann al 539.

A nivel nacional, la inscripción presencial en más de 400 oficinas de la ANSES comenzó el lunes, pero en Rafaela ese día no hubo atención debido al aniversario de la ciudad en el que no hubo actividad del sector público de todos los niveles del Estado. Por eso ayer fue el primer día en el que decenas de rafaelinos se acercaron al organismo: por momentos la cola superaba los 50 metros por la vereda hacia el norte del local. Los primeros llegaron antes que salga el sol para lograr pasar lo más rápido posible, algunos caminando, otros en bicicleta o motos.

La propia Lentore se sumó al equipo de agentes de ANSES que atendía a los candidatos a inscribirse, que en algunos casos cumplían los requisitos y en otros no, por lo que se retiraban decepcionados de la sede. "Tengo ingresos pero no me alcanzan para nada. Estos 45 mil pesos vendrían muy bien, en especial para tener algo en la mesa en la Navidad", dijo una mujer con más de 40 años.

Hasta el lunes a la noche, más de medio millón de personas accedieron al Refuerzo Alimentario de $45.000 para adultos sin ingresos, y percibirán el primer pago a partir del 14 de noviembre, informó la ANSES. De acuerdo al organismo, el beneficio está destinado a personas que se encuentran en condiciones de extrema vulnerabilidad, no cuentan con ningún tipo de ingreso y no perciben ninguna asistencia del Estado.

Así, 514 mil personas ya lograron acceder al beneficio y cobrarán el primer pago de $22.500 a partir del 14 de noviembre, según terminación de DNI, señaló la ANSES. Y recordó que la inscripción continuará en forma presencial en oficinas y en la web de ese organismo durante las próximas semanas.



¿QUIÉNES PUEDEN INSCRIBIRSE

AL REFUERZO ALIMENTARIO?.

Aquellas personas que no cuenten con trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas o monotributistas sociales) y que no se encuentren percibiendo:

-- Jubilación y/o pensión contributiva o no contributiva (tanto nacionales como provinciales y municipales).

-- Prestación por Desempleo.

-- Plan Potenciar Trabajo.

-- Beca Progresar.

-- Asignación por Embarazo para Protección Social.

-- Programas Sociales (tanto nacionales como provinciales o municipales) o quienes tengan hijas y/o hijos que perciban la Asignación Universal por Hija e Hijo o Salario Familiar.

Asimismo, para acceder al Refuerzo, las personas que se inscriban deberán completar una Declaración Jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio.

Es decir que no podrán tener registrado a su nombre: rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de diez años de antigüedad; Inmuebles; Consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos dos meses; plazos fijos y bonos en los últimos seis meses; acreditación en cuentas bancarias en los últimos dos meses; compras en moneda extranjera en los últimos seis meses y Obra social o prepaga.

En el caso de personas de 18 a 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar, de acuerdo con la información oficial.