Triunfo de Vélez

Liga Profesional baja su telón en la jornada de ayer con dos encuentros luego de la consagración de Boca Juniors. La Bombonera volvió a ser uno de los escenarios elegidos y allí Vélez superó 2-1 a Central Córdoba, que se puso en ventaja con el tanto de Renzo López, mientras que Lucas Janson y Walter Bou lo dieron vuelta para el Fortín.

Vélez se llevó un triunfo en el juego que estaba postergado para terminar una temporada irregular en la que llegó a las semifinales de la Copa Libertadores, pero en el ámbito local no tuvo buenos resultados. De hecho, quedó afuera de las copas internacionales para 2023. Por su parte, Central Córdoba cumplió con el objetivo de mantenerse en Primera División, pero perdió al entrenador que lo llevó a tener una regularidad y mejorar en su juego, Balbo, que dirigirá a Estudiantes.

Este partido se jugó en La Bombonera porque el estadio José Amalfitani aún cuenta con un escenario en una de sus tribunas de cara al recital de Maluma del próximo 29 de octubre y la escasez de iluminación debajo de ese arco motivó la modificación de la sede para este encuentro.

Por otro lado, Platense y Lanús empataron 1-1 en el último partido de la Liga Profesional 2022. El Calamar y el Granate no se sacaron ventajas en el Estadio Ciudad de Vicente López por los tantos de José Sand y Gastón Suso.

El partido fue muy parejo, desde el inicio hasta el final. El Granate tomó la iniciativa en el arranque y abrió el marcador a los 20' mediante el histórico Pepe Sand. El delantero de 42 años aún no acordó la renovación de su contrato y, en el festejo del gol, hizo gestos a los dirigentes de Lanús que se encontraban en la tribuna.

Ya en la segunda etapa, Platense tomó el protagonismo del juego con la intención de buscar del empate y lo consiguió a los 41' a través del defensor Gastón Suso. En el cierre del partido, Gonzalo Bergessio ingresó en el local para despedirse de la gente del Calamar, donde también Omar De Felippe dirigió su último encuentro.

Con el 1-1 definitivo, los dirigidos por Frank Kudelka cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas, mientras que Platense llegó a los ocho encuentros sin victorias -tres empates y cinco caídas-. Por otra parte, este también fue el último partido del árbitro Néstor Pitana, quien decidió retirarse a sus 47 años.