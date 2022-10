Perotti sobre el LIF: "Llegar a los 75 años con récord de producción debe festejarse"

El gobernador Omar Perotti encabezó este martes el acto por el 75° aniversario del Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), que este año registra un récord de producción, con más de 103 millones de unidades hasta el momento, una cifra inédita en la historia del laboratorio público santafesino. Además, se estima superar los 124 millones de unidades para finales de 2022.

Durante el acto, que se desarrolló en El Molino Fábrica Cultural, Perotti afirmó que “tener un laboratorio, una Sociedad del Estado, es una herramienta importante que, desde el primer día de gestión, sentimos que había que impulsar y acompañar. Más allá de esa decisión, fue el laboratorio el que nos acompañó a todos, en el inicio, cumpliendo la tarea de provisión de insumos para los primeros días de la pandemia”.

Luego, “se fueron incorporando más productos, como una forma de que ese bien social, que es el medicamento, pueda estar disponible; y tener una efectiva y real presencia en cada uno de nuestros centros de salud con los medicamentos básicos y esenciales. Con elementos quizás simples, como puede ser un repelente o el protector solar, pero que son necesarios y claves para el cuidado de la salud y que tienen su costo”.

A continuación, el gobernador destacó que “en sus 75 años, el LIF esté con un récord de producción, sin duda que no es ajeno a lo que este gobierno plantea todos los días. Decimos que este gobierno acompaña al que invierte, al que produce y al que trabaja y esto pasa en el LIF”, remarcó Perotti.

Y agregó: “Llegar a esta cantidad de unidades, que nos permite estar presentes en cada uno de nuestros centros de salud, desde el pueblo más chico al barrio de la ciudad más importante, es también la que nos posibilita estar en más de 8.000 centros de salud del país. Esa producción es la que nos permite seguir creciendo, y acompañar el desarrollo y las inversiones con el aporte técnico y la solvencia de cada uno de ustedes”.

“Llegar a los 75 años y con récord de producción debe festejarse, reconocerse y transmitirse a toda la comunidad, porque de la comunidad, que paga sus impuestos, se nutre el Estado. Administrar y cuidar bien esos recursos, es lo que nos permite avanzar y crecer”, expresó el gobernador.

Por último, indicó que “para crecer se necesitan inversiones y eso es lo que vamos a hacer, vamos a invertir más de 600 millones de pesos en una planta farmacéutica para productos líquidos no estériles. Es algo muy útil y necesario para seguir garantizando el liderazgo del laboratorio y la provisión”, finalizó Omar Perotti.

Por su parte, la ministra de Salud y presidenta del directorio del LIF, Sonia Martorano, celebró los 75 años del Laboratorio y agradeció a su “directorio por haber trabajado fuertemente en la pandemia y, ahora, pospandemia; y al gobernador por haber apostado fuertemente” a la producción pública de medicamentos.

“El Laboratorio Industrial Farmacéutico es una manera de generar políticas de Estado, porque cuando hablamos de salud pública hablamos de la de todos los argentinos, por eso este laboratorio produce 45 productos que se distribuyen en más de 8.500 centros de salud de todo el país. Esto es soberanía sanitaria”, resaltó la ministra.

A continuación, Martorano destacó que “en menos de 3 años se han incorporado 11 productos farmacéuticos, productos como el canabbis medicinal, repelente, alcohol en gel”; y anunció la producción de “protector solar 50. En esto somos pioneros, somos el único laboratorio provincial público que lo está produciendo”.

El LIF “nos permite tener soberanía en los medicamentos más importantes en la atención primaria de la salud, que es hoy por hoy nuestro gran trabajo territorial. Sigamos trabajando en políticas de Estado, de soberanía, porque de este modo vamos a sostener accesibilidad, equidad y universalidad de la salud”, concluyó la ministra santafesina.

Por último, la directora del LIF, Élida Formente, agradeció a las autoridades presentes y al equipo que conforma la comunidad LIF: “Día a día compartimos lo que significa estar hoy acá celebrando este aniversario. Esto tiene que ver con la historia, con las raíces, con no olvidarse de dónde venimos, de aquellos tiempos cuando hacer un medicamento era una fórmula magistral, era algo más manual y hoy tenemos altos estándares farmacéuticos que en LIF se cumplen, no solamente en cuanto a procesos sino lo que tiene que ver con la identidad del laboratorio”.

“Es un orgullo no solo estar celebrando los 75 años del laboratorio sino también un récord productivo. Hoy, en este mismo momento, estamos cumpliendo el récord histórico de producción del laboratorio y por supuesto que a fin de año será mayor”, reafirmó Formente.



PRODUCCIÓN PÚBLICA

DE MEDICAMENTOS

Uno de los objetivos principales del LIF es incorporar nuevas especialidades medicinales para poner a disposición del sistema público de salud de Santa Fe.

Actualmente, el laboratorio distribuye 45 especialidades medicinales, de las cuales 10 se incorporaron durante la presente gestión, y el Protector Solar LIF será el número 11.

Entre los nuevos productos incorporados, se encuentran el Aceite de Cannabis LIF, que dio respuesta a una demanda histórica del sistema público de Salud, y que se encuentra disponible desde octubre del 2021; el Alcohol en Gel, artículo clave durante la pandemia COVID-19 y el Repelente LIF, para hacer frente a la problemática del Dengue.



PROTECTOR SOLAR Y CONVENIOS

Durante el acto, se presentó el nuevo producto del laboratorio público santafesino: Protector Solar marca LIF SE. Contará con FPS 50+ con Filtro solar UVA-UVB, la presentación será de 70 gramos, y se distribuirá de manera gratuita para patologías y condiciones de riesgo que necesiten su prescripción.

De esta manera, Santa Fe se convierte en la primera provincia del país en contar con producción pública de este producto.

Además, se firmó un acta acuerdo con la Fundación de Albinos de Santa Fe y con la Agencia del Cáncer, mediante la cuál se asegura el acceso gratuito al protector, a las personas que nuclean ambas instituciones.

Participaron también de la actividad, los directores del LIF, Analía San Román y Lisandro Zilli; el gerente general del laboratorio, Diego Bruno; su síndico, Jaime Manreza; y su directora técnica, María Cecilia Selis y el secretario de Salud de la provincia, Jorge Prieto, entre otras autoridades.