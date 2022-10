¿Un espacio alternativo de Schiareti y Urtubey?

BUENOS AIRES, 26 (NA). - El gobernador cordobés, Juan Schiaretti, se reunió ayer con el ex mandatario salteño Juan Manuel Urtubey con la idea de construir "una alternativa" superadora a "la grieta" de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

En la Casa de Gobierno de la provincia, el líder del peronismo cordobés recibió al ex gobernador de Salta para delinear consensos básicos para sortear la crisis que atraviesa la Argentina.

Los referentes del PJ Nacional pretenden conformar un espacio que rompa la polarización.

Sobre las aspiraciones particulares de cada uno, los dirigentes priorizaron la creación de un espacio más amplio que "corrija las asimetrías del país", según especificaron. En la misma línea, sostuvieron que el "empleo" y la "producción" serán las claves para la salida de la crisis.

Hace un mes, Urtubey cuestionó al Frente de Todos al afirmar que "los que gerencian la franquicia peronista no tienen nada que ver con el peronismo".

Mientras que Schiaretti disparó la semana pasada directamente contra el kirchnerismo durante una actividad en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires: "Mientras al peronismo lo tenga preso el kirchnerismo, como pasa hace 20 años, es difícil que pueda plantear cosas racionales por fuera de la grieta".