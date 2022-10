"Ahora 42" el plan para jubilados de 42 cuotas

El programa "Ahora 30", que ofrece un sistema de pago en 30 cuotas y congelamiento de precios por 90 días, se puso en marcha a partir de este lunes 24 de octubre.

En paralelo, y solamente para jubilados y pensionados se prevé lanzar en noviembre “Ahora 42”, un plan que permite adquirir heladeras, lavarropas, celulares, televisores y aires acondicionados de bajo consumo, de producción nacional y con precios congelados durante 90 días, en 42 cuotas.

Este plan ya lo había anticipado la semana pasada el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa, pero todavía no está disponible. La Secretaría de Comercio indicó que los planes tienen como objetivo impulsar el consumo de bienes durables debido a la elevada tasa de financiación actual (63,75%).

Además, se dieron a conocer cuáles son las características de los Smart Tv, smartphones y aires acondicionados que participan de la promoción y que las personas podrán comprar en 30 cuotas y los jubilados próximamente en 42.

Por otra parte, el programa "Ahora 30" podrá aprovecharse durante el CyberMonday que comenzará el próximo lunes 31 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 2 de noviembre. El evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) contará con la participación de más de 1.050 marcas, con el fin de presentar diferentes propuestas para una mejor experiencia de compra.



AHORA 42: PRODUCTOS

Y LOCALES ADHERIDOS

El Presidente, a través de su cuenta oficial de Twitter afirmó que serán "los mismos productos (que "Ahora 30") pero en 42 cuotas". De esta forma, en cuanto a productos seleccionados y locales adheridos, estaría habilitado en los mismos que el Ahora 30, es decir que se podrá comprar heladeras, lavarropas, celulares, televisores y aires acondicionados de bajo consumo, de producción nacional.

En el caso de los locales adheridos, las distintas empresas dónde se podrán adquirir electrodomésticos en 42 cuotas estarán Samsung, BGH, LG, Hisense, Noblex, Motorola, Philco, Novatech, también participarán bancos nacionales, cadenas con locales físicos y asociaciones de bancos.



CONDICIONES DEL

PLAN "AHORA 42"

Los electrodomésticos, que se podrán pagar en 42 cuotas fijas, tendrán un límite de consumo de $200.000, al igual que el Ahora 30, también contaran con una tasas de financiamiento del 48%, casi la mitad de la actual en el sistema financiero para el pago de resúmenes de tarjetas de crédito, que actualmente es de 83% de Tasa Efectiva Anual.



CUÁNDO ARRANCA

EL PLAN "AHORA 42"

Aún no se sabe la fecha exacta donde entrara en vigencia el programa de financiación para jubilados y pensionados, pero lo que está confirmado es que seria a partir de noviembre.



EL BONO A JUBILADOS

Anses paga el bono a jubilados en noviembre, un monto extraordinario que ya tiene las fechas de cobro confirmadas. Mientras el bono de $45.000 avanza con su inscripción online, el Gobierno llevará adelante el próximo mes la última cuota del complemento de entre $4.000 y $7.000.

Jubilados y pensionados no pueden acceder al bono de $45.000, pero continúa la entrega del extra de $7.000 y $4.000 que entrega la Anses. Está dirigido a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con menor nivel de ingresos.

En noviembre será la tercera cuota del bono que ya se pagó en septiembre y octubre. En total, los titulares de jubilaciones y pensiones cobrarán un plus de $21.000 si cumplen con el requisito del nivel de ingresos.



QUIÉNES COBRAN

EL BONO

El máximo nivel de ingresos permitido para cobrar el refuerzo es de dos haberes mínimos. En ese sentido, el monto que cobrará cada uno queda de la siguiente forma:

* Reciben $7.000 las personas que cuentan con ingresos equivalentes a un haber mínimo.

* El bono irá decreciendo hasta los $4.000, monto que cobrarán quienes cuentan con ingresos equivalentes a dos haberes mínimos.

El bono a jubilados se cobrará con los haberes del mes de noviembre. (Fuente: Bae Negocios).