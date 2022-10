El Dr. Soriano presenta su libro "Morir con dignidad en Argentina. Verdad o Utopía"

El doctor, especialista en Medicina de Emergencias y Magíster en Bioética, dialogará con el público presente sobre los confines de la vida, desde un complejo entramado entre la medicina, el derecho y la bioética.

En diálogo con Diego Camusso, el doctor comenta algunos detalles sobre el libro y cómo es el abordaje crítico que realiza en su obra y en sus disertaciones: "Venimos presentado este libro en todo el país, en varias provincias, desde Misiones hasta Tierra del Fuego. El libro se plantea, con una reflexión crítica y escrito en un lenguaje coloquial, que si bien en 2012 existe en Argentina una ley de Muerte digna, que dice que todo paciente tiene el derecho a aceptar o rechazar cualquier terapia física o biológica con o sin manifestación de causa, en general los profesionales de la salud, de acuerdo a varios estudios que hemos hecho en Córdoba, desconocen dicha ley y casi el 100% desconoce cuáles son sus derechos. Al no saberlo, no lo puede ejercer".

Para ejemplificar esto, el doctor expone una idea clara: "Cuando uno está en alta mar y te empujan al océano sin que sepas nadar es difícil ponerse a hacer un curso por internet para aprender, finalmente te vas a ahogar. Con la muerte pasa lo mismo. En occidente hay una negación cultural a hablar de la muerte, no se habla de esos temas. Entonces, de repente viene un accidente, cáncer, alzheimer o cualquier cuestión que puede llegar cuando sea".

Con respecto al tema principal del libro, 'morir dignamente', expresa: "Por un lado, los profesionales de la salud estamos entrenados para salvar vidas. Está muy bueno que sea así porque para eso hemos estudiado tanto tiempo. Lo que pasa es que aceleramos la parafernalia de la tecnología médica, metemos un tubo, otro tubo, adrenalina, droga para salvar su corazón... No sabemos muy bien cuándo detenernos. Sí hay mucho por hacer. Aliviar, consolar, apapachar, estar al lado, tenerle la compasión necesaria y la empatía al paciente. Con la mejor de las intenciones, un profesional de la salud puede hacer morir a alguien indignamente. Por otro lado, está el familiar que no quiere que se muera el ser querido porque estuvo siempre a su lado, porque vivió toda la vida con esa persona... Piden que el doctor haga de todo para salvarlo. De este modo, a veces se prolonga innecesariamente la agonía, porque no reflexionamos".

El libro, entonces, "propone una reflexión crítica sobre una base filosófica muy fuerte ya que hace 40 años que trabajamos en terapia intensiva y hace más de 25 que hacemos bioética. Pensamos cuáles son las cuestiones que deberíamos reflexionar para que en el caso de que nos llegara a suceder, estemos preparados y hayamos reflexionado antes de caernos al mar. Este libro intenta, humildemente, brindar los conocimientos necesarios".

La cita es, entonces, mañana a las 20:00 en el auditorio "René Favaloro" de la Asociación Médica del Departamento Castellanos (Av. Mitre 111). La charla es apta para todo público y gratuita, destinada a quién quiera aprender lo que el Dr. Carlos Soriano propone, desde su experiencia y su gran trayectoria.